Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія готується до "вирішальної битви": що задумав ворог

Маріна Фурман
13 липня 2025, 15:52оновлено 13 липня, 16:40
559
Аналітики розповіли, чого саме намагаються досягти росіяни, завдаючи ударів по цивільному населенню України.
Путин, армия РФ
Армія РФ готується до вирішальної битви / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головне:

  • Ворог хоче виснажити ППО України перед літнім наступом
  • Завдаючи ударів по містах України, Росія намагається вплинути на цивільне населення

Країна-агресор Росія впродовж декількох місяців масовано атакує Україну дронами та ракетами. Такий підхід ворога може бути частиною літнього наступу та свідчити про підготовку до "вирішальної битви". Про це повідомляє Deutsche Welle.

Військовий аналітик і полковник австрійської армії Маркус Рейснер зазначив, що російський диктатор Володимир Путін, завдаючи комбінованих ударів, переслідує дві стратегічні цілі:

відео дня
  • знищити військово-промисловий комплекс України;
  • вплинути на цивільне населення, щоб натиснути на уряд.

Аналітик додав, що Росія не змогла б здійснювати такі атаки без допомоги інших країн, зокрема Китаю і Північної Кореї.

Тим часом німецький політолог Андреас Гайнеманн-Грюдер припускає, що масовані комбіновані атаки Росії свідчать про те, що ворог вже цього літа розгорне нову наступальну операцію.

"За його словами, мета Росії - вивести з ладу українську протиповітряну оборону настільки, щоб втрати не могли бути компенсовані поставками із західних країн. Він додав, що ці атаки можуть також сигналізувати про те, що Росія готується до "вирішальної битви", - йдеться в повідомленні.

При цьому експерти DW в один голос сказали, що Україні необхідна більша підтримка союзників та рішучі рішення з боку партнерів, особливо у постачанні спеціальних систем озброєння, таких як зенітні комплекси Patriot.

Росія готується до 'вирішальної битви': що задумав ворог
Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, вдень 13 липня у місті Самар, що на Дніпропетровщині пролунали звуки вибухів. Міський голова Сергій Рєзнік підтвердив атаку дронів і закликав жителів не публікувати в соцмережах фото чи відео наслідків.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом останніх семи днів Росія здійснила масштабні атаки по Україні, використавши понад 1800 дронів, понад 1200 керованих авіабомб і 83 ракети. Таким чином окупанти намагаються посилити тиск і терор проти українських міст і громад.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ракети, безпілотники та авіаційні бомби. У результаті ударів зафіксовані масштабні руйнування та масштабні пожежі в кількох містах.

Інші новини:

Про джерело: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія.

"Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня).

За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ракетний удар атака дронів російський наступ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи будуть в Україні відновлювати зруйновані міста - все вирішить один нюанс

Чи будуть в Україні відновлювати зруйновані міста - все вирішить один нюанс

17:29Війна
Чотири типи дронів заморожують лінію фронту в Україні: ЗМІ розкрили деталі

Чотири типи дронів заморожують лінію фронту в Україні: ЗМІ розкрили деталі

17:03Війна
Росія готується до "вирішальної битви": що задумав ворог

Росія готується до "вирішальної битви": що задумав ворог

15:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 14 липня: Левам - загроза, Скорпіонам - несподівані здобутки

Гороскоп на завтра 14 липня: Левам - загроза, Скорпіонам - несподівані здобутки

Купатимуться в коханні та романтиці: липень змінить життя ТОП-4 знаків

Купатимуться в коханні та романтиці: липень змінить життя ТОП-4 знаків

Магнітна буря "червоного" рівня вгатила по Україні: відома дата піку

Магнітна буря "червоного" рівня вгатила по Україні: відома дата піку

Карта Deep State онлайн за 13 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Залужний озвучив сценарій війни - як зміниться фронт та чого чекати українцям

Залужний озвучив сценарій війни - як зміниться фронт та чого чекати українцям

Останні новини

17:31

7 заборон, які в жодному разі не можна порушувати: суворі прикмети 14 липня

17:29

Чи будуть в Україні відновлювати зруйновані міста - все вирішить один нюансВідео

17:03

Чотири типи дронів заморожують лінію фронту в Україні: ЗМІ розкрили деталі

15:57

Україна переходить на нову систему обліку в ТЦК - кого зачепить в першу чергуВідео

15:52

Росія готується до "вирішальної битви": що задумав ворог

Зеленський вибив допомогу Україні від Трампа, але санкції будуть лише за однієї умови - ЗолотарьовЗеленський вибив допомогу Україні від Трампа, але санкції будуть лише за однієї умови - Золотарьов
15:27

Окупанти впритул підійшли до Дніпропетровської області: у ЗСУ зробили заяву

14:55

"Вперше в історії": Залужний анонсував нову фазу війни, що тепер зміниться

14:48

Фінансовий гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня

14:26

"Не хочу вас лякати": синоптикиня попередила про різкий температурний удар

Реклама
14:12

Консервація не вибухне та не забродить: як за 10 секунд простерилізувати банки

14:11

Ірина Білик зізналася, про що шкодує найбільше: "А треба було б"

14:10

"Трамп готує сюрприз на понеділок": що означає "новий підхід" Росії до миру

13:23

У Дніпропетровські області пролунали вибухи: ворог завдав удару по ТЦК

13:14

Чому не можна казати "How are you?": популярна помилка може призвести до проблемВідео

13:01

Українці сплачуватимуть на один податок менше: що скасують вже з 1 серпня

12:44

Трамп готовий вдарити санкціями по Росії, але є умова - Золотарьов

12:30

Ефективність доведена: Україна використовує нову зброю для протидії "Шахедам"Відео

12:16

Не прогадає навіть дитина: 3 ознаки, які вказують на солодкий та смачний кавун

12:15

Гороскоп Таро на тиждень з 14 по 20 липня: Левам - сюрприз, Дівам - терпіння

12:10

Коли війна закінчиться: астролог Вакуліна назвала кілька ключових датФото

Реклама
11:49

Залужний озвучив сценарій війни - як зміниться фронт та чого чекати українцям

11:22

Цифри зводять з розуму: названо кількість боєприпасів, які КНДР вже передала РФ

11:18

Прокурори-виконавці злочинних схем залишаються на посадах — ЗМІ

11:16

Вбивство полковника у Києві: СБУ знайшла та ліквідувала кілерів

10:46

Євро може готувати сюрприз: банкір спрогнозував, що буде з валютою до 20 липня

10:27

Дефіцит опадів та посухи: названо дату, коли Україну розжарить до +37

10:16

Любовний гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня

09:58

У КНДР зробили важливу заяву про війну в Україні: що сказав Кім Чен Ин

09:34

Пекельна ніч для росіян: дрони атакували НПЗ, міста трусило від вибухівВідео

09:12

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня: Тельцям - терпіння, Рибам - зміни

09:09

Єдиний варіант: що дозволить розвалити РосіюПогляд

08:50

Становище військ Путіна погіршується: ЗСУ мають успіхи на важливому напрямку

08:46

Карта Deep State онлайн за 13 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:44

Запаси різко скоротились: в ГУР сказали, скільки ракет залишилось в Росії

07:57

Трамп може надати Україні нове фінансування: які кошти він використає

05:50

Загадка для геніїв: знайдіть яблуко серед кактусів за 3 секунди

05:25

"Сковорода" чи "пательня" – як правильно українською: якої помилки не варто робитиВідео

04:44

Гороскоп на завтра 14 липня: Левам - загроза, Скорпіонам - несподівані здобутки

04:23

Кремль може заморозити вклади росіян: економіст повідомив про критичну ситуацію

03:34

Бунт проти Путіна: Тука розкрив, хто може очолити новий заколот у РФ

Реклама
02:40

Купатимуться в коханні та романтиці: липень змінить життя ТОП-4 знаків

00:32

Магнітна буря "червоного" рівня вгатила по Україні: відома дата піку

12 липня, субота
23:15

Харків накрила смертельна негода: дерева падають на людей, на вулицях хаосВідео

22:15

У ФРН зробили гучну заяву про постачання ракет до Patriot ЗСУ: що відомо

22:06

Путін зустрінеться з Зеленським за однієї умови: в МЗС розкрили нахабну вимогу РФ

21:22

Трамп і Путін "розміняли Україну": експерт назвав головну мету СШАВідео

20:57

Зеленський анонсував "нестандартні кроки" й зміни після зустрічі з Умєровим

20:13

РФ може повторно вдарити Орешником по Україні: у ГУР назвали головну умову

20:04

"Злата перестала дихати": у Чернівцях медики реанімували дитину в розпал атаки РФ

19:30

Останнє попередження Трампа: що США робитимуть з РосієюПогляд

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти