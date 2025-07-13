Росія готується до 'вирішальної битви': що задумав ворог

Аналітики розповіли, чого саме намагаються досягти росіяни, завдаючи ударів по цивільному населенню України.

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Армія РФ готується до вирішальної битви / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

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Ворог хоче виснажити ППО України перед літнім наступом

Завдаючи ударів по містах України, Росія намагається вплинути на цивільне населення

Країна-агресор Росія впродовж декількох місяців масовано атакує Україну дронами та ракетами. Такий підхід ворога може бути частиною літнього наступу та свідчити про підготовку до "вирішальної битви". Про це повідомляє Deutsche Welle.

Військовий аналітик і полковник австрійської армії Маркус Рейснер зазначив, що російський диктатор Володимир Путін, завдаючи комбінованих ударів, переслідує дві стратегічні цілі:

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знищити військово-промисловий комплекс України;

вплинути на цивільне населення, щоб натиснути на уряд.

Аналітик додав, що Росія не змогла б здійснювати такі атаки без допомоги інших країн, зокрема Китаю і Північної Кореї.

Тим часом німецький політолог Андреас Гайнеманн-Грюдер припускає, що масовані комбіновані атаки Росії свідчать про те, що ворог вже цього літа розгорне нову наступальну операцію.

"За його словами, мета Росії - вивести з ладу українську протиповітряну оборону настільки, щоб втрати не могли бути компенсовані поставками із західних країн. Він додав, що ці атаки можуть також сигналізувати про те, що Росія готується до "вирішальної битви", - йдеться в повідомленні.

При цьому експерти DW в один голос сказали, що Україні необхідна більша підтримка союзників та рішучі рішення з боку партнерів, особливо у постачанні спеціальних систем озброєння, таких як зенітні комплекси Patriot.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, вдень 13 липня у місті Самар, що на Дніпропетровщині пролунали звуки вибухів. Міський голова Сергій Рєзнік підтвердив атаку дронів і закликав жителів не публікувати в соцмережах фото чи відео наслідків.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом останніх семи днів Росія здійснила масштабні атаки по Україні, використавши понад 1800 дронів, понад 1200 керованих авіабомб і 83 ракети. Таким чином окупанти намагаються посилити тиск і терор проти українських міст і громад.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ракети, безпілотники та авіаційні бомби. У результаті ударів зафіксовані масштабні руйнування та масштабні пожежі в кількох містах.

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Про джерело: Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія. "Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня). За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

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