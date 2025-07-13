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Пекельна спека відступить і повернуться дощі: названо дату похолодання до +18

Ангеліна Підвисоцька
13 липня 2025, 19:11
1200
Погода у Миколаєві 14 липня буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +36 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 14 липня / фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 14 липня
  • Коли температура повітря підвищиться до +40 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі з градом та шквалами

Погода в Україні 14 липня буде місцями грозова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Шторм буде лютувати на території західних областей. Там очікується гроза, град та шквали 15-20 м/с.

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"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 14 июля
Прогноз погоди в Україні на 14 липня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 14 липня спекотна погода. Найвища температура повітря буде у більшості центральних областей - 34 градуси тепла. У другій половині дня чи надвечір у західних областях будуть короткочасні дощі з грозами, сильним вітром та грозами.

17-18 липня прийде похолодання. Температура повітря знизиться до 18-25 градусів тепла. Лише на півдні протримається 30-градусна спека. Після цього знову в регіони почне повертатися спека. Наступного тижня, 22 липня, в Україні буде високий температурний стрибок. Температура повітря підвищиться до +40 градусів і вище.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода 14 липня

В Україні 14 липня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у західних, Житомирській областях. Також там очікується град та шквали до 15-20 м/с. Загалом у цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. На Лівобережжі вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35-37°; на решті території вночі 14-19°, вдень 26-31°. В Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +36

За даними meteoprog, 14 липня в Україні буде досить спекотна погода. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +21...+36 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+27 градусів.

погода 14 июля
Прогноз погоди в Україні на 14 липня / фото: meteoprog

Погода 14 липня у Києві

У Києві 14 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 14-19°, вдень 26-31°; у Києві вночі 17-19°, вдень 29-31°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 14 июля
Прогноз погоди в Україні на 14 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, вдарить +38 в кількох областях – українців попередили про небезпечний стрибок температури. У низці областей стане ще спекотніше, а в деяких областях очікуються дощі з грозами і зливи.

Також раніше повідомлялося, що вдарить +9 та литимуть сильні дощі – синоптики попереджають про небезпеку. Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +9 градусів.

Нагадаємо, в Україну увірвуться небезпечні явища – стала відома дата, коли на вулицю краще не виходити. Поки в одних областях буде спека, інші – заливатиме дощем.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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