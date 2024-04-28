Росія нарощує війська на Харківському напрямку: Сирський зробив заяву

Агресор Росія нарощує чисельність своїх військ на Харківському напрямку і проводить заходи, спрямовані на перегрупування сил. Українська армія посилює найнебезпечніші ділянки фронту на цьому напрямку. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
У своєму Telegram-каналі він написав про те, що Україна відстежує маневри окупантів. На найбільш загрозливих напрямках українські війська посилюються артилерійськими і танковими підрозділами.
"Відстежуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилені артилерійськими і танковими підрозділами", - наголосив Олександр Сирський.відео дня
Чи є загроза наступу Росії на Харків - головні новини:
У Росії вперше офіційно визнали намір захопити Харків, зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни, коментуючи заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Риторика вказує на "плани" окупантів створити в Україні так звану санітарну зону.
Росія хотіла б захопити Харків, вважає колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес. За його словами, є надія, що в ЗСУ працюють над тим, щоб цього не допустити.
Наступ на Київ або Харків навіть 300-тисячною армією стане для РФ провалом, вважає голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан. На думку аналітика, росіянам тоді доведеться розтягувати свої війська, що зіграє на руку ЗСУ.
Хто такий Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
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