Росія нарощує війська на Харківському напрямку: Сирський зробив заяву

Російські окупаційні війська проводять перегрупування в напрямку Харківської області, Сили оборони України посилюють позиції, сказав Олександр Сирський.

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Україна посилює свої війська в Харківській області - Сирський / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська, DeepState

Агресор Росія нарощує чисельність своїх військ на Харківському напрямку і проводить заходи, спрямовані на перегрупування сил. Українська армія посилює найнебезпечніші ділянки фронту на цьому напрямку. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що Україна відстежує маневри окупантів. На найбільш загрозливих напрямках українські війська посилюються артилерійськими і танковими підрозділами.

"Відстежуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилені артилерійськими і танковими підрозділами", - наголосив Олександр Сирський. відео дня

Чи є загроза наступу Росії на Харків - головні новини:

У Росії вперше офіційно визнали намір захопити Харків, зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни, коментуючи заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Риторика вказує на "плани" окупантів створити в Україні так звану санітарну зону.

Росія хотіла б захопити Харків, вважає колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес. За його словами, є надія, що в ЗСУ працюють над тим, щоб цього не допустити.

Наступ на Київ або Харків навіть 300-тисячною армією стане для РФ провалом, вважає голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан. На думку аналітика, росіянам тоді доведеться розтягувати свої війська, що зіграє на руку ЗСУ.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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