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Україна переходить на нову систему обліку в ТЦК - кого зачепить в першу чергу

Юрій Берендій
13 липня 2025, 15:57
546
В Україні запрацювала автоматизована система постановки на військовий облік для молоді віком 17–25 років, юрист розповів, що змінилось для українців.
Україна переходить на нову систему обліку в ТЦК - кого зачепить в першу чергу
В Україні вводять нову систему для обліку ТЦК - юрист розкрив деталі / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Військовозобов'язаних віком 17-25 років автоматично ставитимуть на військовий облік без відвідування ТЦК
  • В Україні намагаються розвантажити роботу ТЦК та СП

В Україні запровадили автоматичну систему постановки на військовий облік, яка працює на основі даних з державних реєстрів і значно спрощує сам процес, адже тепер він не потребує черг, довідок чи особистої присутності. Про це розповів юрист Юрій Танасійчук в ефірі телеканалу Київ24.

За його словами, нова система насамперед охоплює військовозобов’язаних віком від 17 до 25 років. Вона автоматично використовує інформацію з реєстрів, зокрема міграційної служби, для внесення таких осіб на облік. Система також має враховувати винятки — виключаючи тих, хто за станом здоров’я або з інших підстав не підлягає військовому обліку.

відео дня

"Навколо цього точиться дискусія, яка є останні два тижні. Щоб це мало зробити насамперед розвантажити опрацювання людьми, працівниками ТЦК масивно документів, систематизувати, зробити більш якісним масив даних щодо військовозобов'язаних осіб в Україні", - вказує він.

Юрій Танасійчук висловив надію, що тестовий режим роботи системи добігає кінця, і ті недоліки, які виникли через людський фактор або були не враховані раніше, будуть виправлені.

За його словами, представники, пов’язані з Міністерством оборони, вже зазначали, що виключення осіб із реєстру військовозобов’язаних можливе лише вручну — і лише за наявності обґрунтованих підстав. Зараз це дійсно відбувається виключно за особистим зверненням громадянина, який має підтверджуючі документи про неможливість перебування на військовому обліку. Для цього потрібно звернутися до ТЦК.

Дивіться відео заяви юриста про зміни в роботі ТЦК та СП:

Україна переходить на нову систему обліку в ТЦК - кого зачепить в першу чергу
/ Фото: скріншот

"У всіх інших випадках, через масив даних, постановку на облік робить система", - резюмує юрист.

Україна переходить на нову систему обліку в ТЦК - кого зачепить в першу чергу
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська навмисно обстрілюють територіальні центри комплектування в Україні, прагнучи зірвати мобілізаційний процес. Однак мобілізація продовжується. Про це заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Якщо громадянин ухиляється від служби, його можуть оголосити в розшук через ТЦК і СП. Адвокатка компанії Evrikalaw Мирослава Мостова пояснила, як перевірити, чи внесено ваше ім’я до списку розшукуваних.

Крім того, 30 червня уряд схвалив законопроєкт, що передбачає зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Згідно з ним, учасники програми "Контракт 18–24", які вже пройшли службу, отримають річну відстрочку від повторного призову. Про це поінформувало Міністерство оборони.

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Про персону: Юрій Танасійчук

Юрій Танасійчук — український правник, засновник юридично‑медійної фірми April Consult, але не зареєстрований як адвокат у Єдиному реєстрі адвокатів України. Він регулярно коментує теми мобілізації, повісток, економічного бронювання та правових колізій відповідного законодавства.

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