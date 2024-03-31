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ЗСУ відкинули окупантів: у РФ великі втрати на півдні, названо напрямки

Олексій Тесля
31 березня 2024, 19:28
Сили оборони півдня завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах РФ.
ЗСУ відкинули окупантів: у РФ великі втрати на півдні, названо напрямки
ЗСУ відбивають атаки РФ / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 14 окрема механізована бригада

В операційній зоні Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба, ворог не полишає намірів вибити українські підрозділи із зайнятих позицій, повідомляють Сили оборони півдня України.

Як наголошується в повідомленні в Telegram, ворог здійснив 5 штурмів на Оріхівському напрямку, з яких 3 у районі Работиного та 2 у районі Старомайорського.

"На лівобережжі Дніпра ворог провів 2 штурми. Традиційно без залучення бронетехніки та з великими втратами відійшов на свої вихідні позиції", - розповіли в Силах оборони.

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Уточнюється, що українські захисники продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

Втрати окупантів РФ

Своєю чергою Сили оборони півдня завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Протягом доби отримали підтвердження втрати ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках. Знищено 141 окупанта. Також серед втрат РФ 50 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  • 2 танки;
  • 23 одиниці автобронетехніки;
  • 13 артилерійських систем;
  • 4 засоби протиповітряної оборони;
  • 1 наземна станція управління БпЛА;
  • 1 розвідувальний БпЛА;
  • 2 радіолокаційні станції;
  • 4 засоби фотовідеоспостереження.
  • 4 польові пункти боєпостачання та блокпост.

Контрнаступ ЗСУ 2024

У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності.

Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що десятки штурмовиків РФ підірвали разом із технікою. Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та зміцнення позицій на Лівобережжі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці ДПС вийшли на кордон із РФ і підняли прапор України в трьох населених пунктах. Шабельне, Піщане і Дігтярне в Харківській області розташовані поблизу кордону з РФ.

Як повідомлялося раніше, РФ готує масований ракетний удар. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов попередив про те, що російські окупанти можуть незабаром завдати удару крилатими ракетами "Калібр".

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ЗСУ Херсонська область війна Росії та України
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