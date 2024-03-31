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РФ готує масований ракетний удар: Буданов назвав, чим готовий бити ворог

Олексій Тесля
31 березня 2024, 15:12
Ракети Х-101 показали вищу ефективність, ніж "Калібри", пояснив начальник ГУР.
Буданов
Кирило Буданов попередив про підготовку ракетного удару РФ / Колаж: Главред, Фото: ГУР, mil.ru

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов попередив про те, що російські окупанти можуть незабаром завдати удару крилатими ракетами "Калібр".

Флот країни агресора останнім часом накопичував "Калібри" і тепер може використовувати їх для ударів по Україні, наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування", - каже начальник ГУР.

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Він також звернув увагу на те, що раніше окупанти ухвалили рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони показали вищу ефективність.

"Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася... Є нормативно-правові акти, документи, рішення тощо. Перше - це відновити запас ракет флоту, тому що вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їхнього застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використовували Х-101", - додав Буданов.

Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Раніше РФ вдарила по Україні ракетами. У ніч на неділю, 31 березня, країна-агресор РФ після атаки "Шахедами" запустила по Україні й серію крилатих ракет.

Нагадаємо, в ніч з 30 на 31 березня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Було зафіксовано пуск крилатих ракет з Ту-95МС.

"Зафіксовано пуски ракет із Ту-95МС у районі пускових рубежів у Саратовській області Росії. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили повітряні сили.

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Калібр війна Росії та України ракетний удар Кирило Буданов
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