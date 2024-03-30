Бійці ДПС вийшли на кордон із РФ і підняли прапор України у трьох населених пунктах

Бійці Прикордонної служби з бригади "Сталевий кордон" підняли прапор України в трьох населених пунктах Харківської області біля кордону з РФ.
Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України. При цьому в ДПСУ також показали відповідне відео.
Як уточнюється в повідомленні, українські захисники зайшли в населені пункти Шабельне, Піщане і Дігтярне, які розташовані в так званій "сірій зоні".
"Ці населені пункти в Харківській області розташовані поблизу державного кордону з РФ у так званій "сірій зоні". Територія зруйнованих сіл щільно замінована, а через постійні ворожі обстріли не придатна для проживання. Однак прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" контролюють місцевість і нагадують ворогу, що це наша земля і йому тут не місце", - додали в ДПСУ.
Дивіться відео - прапор України підняли у трьох населених пунктах на Харківщині:
Що відомо про бригаду "Сталевий кордон"
15-й мобільний прикордонний загін було сформовано з урахуванням досвіду ведення бойових дій під час російського вторгнення в Україну. У складі підрозділу бійці, які брали участь в обороні Азовсталі, на Лиманському та Бахмутському напрямках, кордоні з РФ. Підрозділ оснащений протитанковими та артилерійськими засобами, має групу аеророзвідки та розрахунки ПЗРК. У рамках кампанії формування нових штурмових підрозділів "Гвардія наступу" став бригадою і отримав назву "Сталевий кордон", повідомляє Вікіпедія.
Раніше повідомлялося про те, що бійці ДПСУ підняли український прапор у населених пунктах Строївка та Тополі, що в Харківській області поблизу кордону країни-агресора Росії. Як повідомила Державна прикордонна служба України у Facebook, населені пункти розташовані на кордоні з РФ у так званій "сірій зоні".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці ДПСУ дійшли до кордону з РФ і підняли прапор України в Тополях на Харківщині. Українські захисники зайшли в населений пункт Тополі, який розташований біля кордону з Росією.
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