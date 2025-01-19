ЗСУ у Торецьку тримають ворога під вогневим контролем: деталі від ОТУ 'Луганськ'

Окупанти продовжують штурмувати Торецьк малими групами.

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Речник ЗСУ прокоментував ситуацію в Торецьку / Колаж: Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

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РФ контролює частину Торецька

Значна територія Торецька перебуває під вогневим впливом Сил оборони

Окупанти штурмують позиції ЗСУ малими групами

Російські окупанти контролюють частину Торецька Донецької області, проте значна територія міста знаходиться під вогневим впливом українських бійців. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ворог продовжує застосовувати у Торецьку тактику штурмів малими групами.

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"Рух і переміщення особового складу ворога із протипіхотними мінами фіксуємо по всій території міста Торецьк", - розповів Запорожець.

Речник додав, що тактика окупантів, "на жаль, приносить їм успіх, тому що ці малі штурмові групи їм є ким забезпечувати, тобто живою силою противник забезпечений достатньо".

Наразі, за його інформацією, в ОТУ "Луганськ" ворог менше використовує броньовану техніку під час штурмів. При цьому армія РФ активно використовує мотоцикли, баггі, квадроцикли та "буханки". Запорожець зазначив, що цього тижня були знищені до 70 мотоциклів ворога.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація в Торецьку - останні новини

Нагадаємо, начальник міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомив, ворог не полишає спроб повністю захопити місто Торецьк і докладає для цього всіх зусиль. Армія РФ здійснює масовані артилерійські та мінометні обстріли, а також застосовує тактичну авіацію для ударів по території громади. Попри це, ЗСУ дають гідну відсіч, хоча ворог значно переважає за чисельністю.

Нещодавно Главред з посиланням на офіцера писав, якщо Україна втратить місто, то для загарбників відкриється чимало можливостей. За словами Святослав з позивним Хоробрий, втрата Торецька — це велика загроза початку боїв за нові населені пункти і потенційно можливого в майбутньому взяття Костянтинівки та Слов’янська.

Крім того, офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" заявив, що більше половини міста Торецьк у Донецькій області перебуває під контролем окупантів. Росіяни не припиняють спроб захопити населений пункт.

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