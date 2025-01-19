'Окупантів змішали з бетоном': ЗСУ показали ефектне знищення ворога

Лицарі-танкісти поділилися деталями успішного знищення загарбників.

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Сили оборони України розгромили окупантів / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

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ЗСУ ліквідували окупантів, які проникли у стару будівлю на Торецькому напрямку

Українські бійці впритул підʼїхали до споруди та знищили противника

Сили оборони України "розбили" групу загарбників на Торецькому напрямку, які намагалися штурмувати позиції ЗСУ. Кадри бою оприлюднила у Telegram 28 окрема механізована бригада імені лицарів Зимового походу.

У повідомленні йдеться, що на Торецькому напрямку окупанти почали атакувати позицію суміжних підрозділів ЗСУ в будинку старої промзони.

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Під прикриттям туману загарбникам вдалося проникнути всередину, після чого в будівлі завʼязався напружений стрілецький бій.

"Артилерією було працювати надто небезпечно, адже відстані між силами були не більше 20 метрів. Тому спочатку окупантів намагались вибити FPV-дронами. Але через щільну забудову та погодні умови це не дало потрібного результату. Тоді ж лицарі вирішили випустити "звіра". На підмогу прибули танкісти 28-ї бригади. Скориставшись туманом на свою користь, під коригування підрозділу "Гюрза", воїни впритул підʼїхали до зайнятої противником частини будівлі", - прокоментували у пресслужбі бригади.

Бійці додали, що за кілька хвилин "змішались з бетоном близько десятка окупантів".

Як ЗСУ ефектно знищили окупантів - дивіться відео:

Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на Торецькому напрямку - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти контролюють частину Торецька Донецької області, проте значна територія міста знаходиться під вогневим впливом українських бійців.

Нещодавно, начальник міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомив, ворог не полишає спроб повністю захопити місто Торецьк і докладає для цього всіх зусиль. Армія РФ здійснює масовані артилерійські та мінометні обстріли, а також застосовує тактичну авіацію для ударів по території громади. Попри це, ЗСУ дають гідну відсіч, хоча ворог значно переважає за чисельністю.

Аналітики американського Інституту вивчення вважають, що російські війська, імовірно, мають намір використати свої успіхи на північному заході Торецька для просування на захід від Торецька і Щербинівки та вздовж траси Т0516 Торецьк-Костянтинівка в напрямку найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці.

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Місто Торецьк - що про нього відомо Торецьк (до 1936 року - Щербинівка, у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Торецької міської громади, передає Вікіпедія. Місто розташоване між залізничними станціями Фенольна близько 7 км (смт. Новгородське) на лінії Костянтинівка - Ясинувата та Магдалинівка близько 1 км на лінії Костянтинівка - Микитівка.

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