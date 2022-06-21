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ЗСУ контрнаступають на Херсонщині: окупанти покидають другий і третій рубежі оборони

21 червня 2022, 18:00

Українців закликають поки не повідомляти деталі контрнаступу в соцмережах.

херсон, українські військові, ЗСУ
Українські військові контратакують на Херсонському напрямку / Генштаб ЗСУ, суспільне

Українські військові успішно контратакують на Херсонщині. Захисники вже витісняють окупантів з другого і третього рубежів оборони. Про це заявила глава прес-центру сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк.

Українці відразу дізнаються про те, які населені пункти вдалося звільнити після того, як ЗСУ закріпляться на цих рубежах. На окремих ділянках росіяни зміцнювалися залізобетонними конструкціями, проте навіть це їх не врятувало.

"Дії наших військ на південному напрямку, в бік Херсона, досить успішні. Окупантам дуже важко. Вже витрачені сили на облаштування 2-го і 3-го рубежів оборони, доводиться користуватися запасними, тому що навіть з них ми вже витісняємо ворога. Ми просуваємося " - говорить Гуменюк.

Українців закликають поки не повідомляти деталі контрнаступу в соцмережах, поки це не зроблять в офіційних джерелах.

"Закликаю всіх зберігати спокій і чекати офіційних повідомлень. Тільки військові знають, де вони, куди просуваються і які успіхи мають", — додала Гуменюк.

За її словами, на окремих ділянках українські захисники відкинули ворога за третій рубіж оборони, хоча окупанти зміцнилися залізобетонними конструкціями.

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Нагадаємо, раніше була інформація про те, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні в після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.

Крім того, стало відомо, що в тилу окупантів на Херсонщині українці підстерегли в засідку і знищили Російський КамАЗ-Тайфун, в якому було повно росіян.

До того військовий експерт Олег Жданов казав ‒ окупанти квапляться зайняти позиції, облаштувати військові бази. І потім закріпитися на Херсонщині. Але для цього потрібні реально роки ‒ тому агресори, каже Жданов, нітрохи не встигнуть досягти таких цілей.

Інші новини:

війна в Україні новини Херсона російське вторгнення
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