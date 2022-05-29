Армія РФ зазнала значних втрат на Півдні і відступила на невигідні рубежі – Генштаб/ Reuters, УНІАН

Російські війська внаслідок наступу Збройних сил України на Південнобузькому напрямку зазнали сильних втрат, змушені були відступити і тепер обороняються на невигідних для них рубежах в районі населеного пункту Костромка на Херсонщині.

Проте зараз армія РФ намагається відновити втрачені позиції – для цього противник перекидає резерви на загрозливі напрямки. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 травня.

Окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших.

Загарбники продовжують вести наступальні дії на Донецькому напрямку. Там вони активно застосовують сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Також збільшилася інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

Посилюється угруповання ворога на Лиманському напрямку. Російські окупанти застосували штурмову авіацію поблизу Діброви, а також роблять спроби закріпитись в районі міста Лиман на Донеччині.

"На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька, бої тривають. В районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки", – йдеться у повідомленні.

Росіяни намагалися покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. Вони проводили наступ і штурм в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка, застосовуючи у тому числі й міномети та артилерію. Проте українські військові відбили штурм ворога і завдали йому втрат, після чого загарбники були змушені відійти.

"На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався наступати в районах населених пунктів Кам’янка та Веселе, успіху не мав", – зазначають у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку російські окупанти основні зусилля зосередили на утриманні займаних рубежів і стримуванні захисників України.

"Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Продовжив заходи дистанційного мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони", – повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Окупанти через значні втрати на фронті у техніці намагаються підкріпити сили свого війська за допомогою знятих зі зберігання застарілих зразків озброєння і військової техніки, зокрема, зокрема, танків Т-62 та БМП-1.

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Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що захоплення міста Сєвєродонецьк на Луганщині не дасть для РФ ніякої суттєвої переваги. Росія намагається отримати контроль над усією областю у її адмінмежах, тому кидає усі сили на штурм міста. Та навіть якщо їй вдасться це зробити, на захоплення Сєвєродонецька армія РФ віддасть занадто багато сил, і ЗСУ зможуть піти у контрнаступ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ змогли відбити сім атак російських військ в районі Донецької та Луганської областей. Тривають бойові дії на кількох локаціях.

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