Згорів російський КамАЗ Тайфун, битком набитий окупантами: ЗСУ провели на Херсонщині вдалу операцію

Згорів російський КамАЗ Тайфун, битком набитий окупантами/ roe.ru, скрін з відео

У тилу ворога в Херсонській області українські військові провели вдалу засідку і знищили російську військову техніку разом з особовим складом, який перебував всередині.

Ворожий КамАЗ Тайфун, який був битком забитий російськими загарбниками, спалахнув і згорів в одну мить. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Таку вдалу операцію провели оператори ССО. Вони влаштували засідку в тилу ворога, замінували дорогу, якої їздили російські загарбники, і підірвали техніку противника.

"У ворожому тилу на Херсонщині наші воїни вийшли на шляхи проїзду російської військової техніки. Замінувавши ділянку дороги, оператори ССО України дочекалися, коли там їхала вантажівка з окупантами. І дистанційно підірвали закладену вибухівку. Результат роботи – повністю знищена техніка та особовий склад противника", – йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що захоплення міста Сєвєродонецьк на Луганщині не дасть для РФ ніякої суттєвої переваги. Росія намагається отримати контроль над усією областю у її адмінмежах, тому кидає усі сили на штурм міста. Та навіть якщо їй вдасться це зробити, на захоплення Сєвєродонецька армія РФ віддасть занадто багато сил, і ЗСУ зможуть піти у контрнаступ.

Також раніше повідомлялося, що російські війська внаслідок наступу ЗСУ Півдні зазнали сильних втрат, змушені були відступити і тепер обороняються на невигідних для них рубежах в районі населеного пункту Костромка на Херсонщині.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Читайте також: