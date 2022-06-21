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Військовий експерт Жданов пояснив нюанси звільнення Херсона українською армією

21 червня 2022, 01:32

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як ЗСУ вирішуватимуть можливі складнощі з переходом через Дніпро під час наступальної операції в Херсоні.

ВСУ, Херсон
Військовий експерт Жданов пояснив нюанси звільнення Херсона українською армією / колаж ua.depositphotos.com

Відомий український військовий експерт і офіцер запасу Олег Жданов розповів, що, незважаючи на всі перепони, які встановлять окупанти, ЗСУ все одно прорвуться через річку Дніпро - після того, як звільнять Херсон. Таку думку фахівець висловив у відео на своєму Youtube-каналі.

Фахівець пояснив - існує величезний ризик вибуху окупантами Антонівського мосту, який розташований неподалік від Херсона на захід.

"Навіть коли або якщо Антонівський міст і підірвуть, то напевно ЗСУ знайдуть спосіб переправитися через Дніпро", - говорить він.

Як каже Жданов, великий понтонний міст через Дніпро навряд чи вийде організувати - оскільки під Херсоном головна українська Річка сягає ширини приблизно 1,7 кілометра.

"Міст - ще й при сильній течії не поставлять. Але плавзасоби для переправлення ЗСУ знайдуться. Тобто, ймовірно, Генштаб може вирішити і віддати наказ армії вклинитися і прориватися на Нову Каховку. І вже в такому випадку ми по дамбі здатні спокійно перейти через Дніпро в Новій Каховці. А тому вже наступати від Мелітополя до Херсона. І поступово заходити з двох сторін. Тут варіантів багато буде", - зазначив експерт.

Жданов також зазначив - у ворогів не вийде пошкодити Каховську гідроелектростанцію, тому що вона підтримує рівень річкової води і забезпечує безперебійну роботу Північно-Кримського каналу.

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні в після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.

Крім того, стало відомо, що в тилу окупантів на Херсонщині українці підстерегли в засідку і знищили Російський КамАЗ-Тайфун, в якому було повно росіян.

До того військовий експерт Олег Жданов казав ‒ окупанти квапляться зайняти позиції, облаштувати військові бази. І потім закріпитися на Херсонщині. Але для цього потрібні реально роки ‒ тому агресори, каже Жданов, анітрохи не встигнуть досягти таких цілей.

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Нагадаємо, раніше була інформація про те, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні в після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.

Крім того, стало відомо, що в тилу окупантів на Херсонщині українці підстерегли в засідку і знищили Російський КамАЗ-Тайфун, в якому було повно росіян.

До того військовий експерт Олег Жданов говорив ‒ окупанти поспішають зайняти позиції, облаштувати військові бази. І потім закріпитися на Херсонщині. Але для цього потрібні реально роки ‒ тому агресори, каже Жданов, нітрохи не встигнуть досягти таких цілей.

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Автор: Єгор Бунін
новини Херсона Олег Жданов війна Росії та України
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