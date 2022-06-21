"Це дуже оптимістично": чи зможуть звільнити Херсон до кінця літа - Жданов

Жданов про те, коли буде звільняє Херсон / колаж Instagram та УНІАН

Думка про те, що український Херсон буде звільнений від окупантів до кінця літа, є дуже оптимістичною. Так вважає військовий експерт Олег Жданов, повідомляє ТСН.

"На сьогоднішній день це дуже оптимістично. Чому? Тому що все буде залежати від темпів і обсягів надходження західного озброєння", - сказав Олег Жданов.

Він додав, що навіть з нестачею зброї українські війська відбили першу лінію оборони російської армії поблизу Херсона. Це підтверджує те, що морально-психологічний стан росіян поганий, вони не готові вмирати, захищаючи ці рубежі.

"Вони відступили від першої лінії. Ми досить з мінімальними зусиллями вибили їх з першої лінії. Те ж саме може статися і на другій, і на третій лініях", — додав експерт.

Жданов стверджує, що після такого провалу окупанти зміцнюють другу лінію оборони, яка була побудована прямо перед Херсоном.

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Нагадаємо, раніше була інформація про те, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні в після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.

Крім того, стало відомо, що в тилу окупантів на Херсонщині українці підстерегли в засідку і знищили Російський КамАЗ-Тайфун, в якому було повно росіян.

До того військовий експерт Олег Жданов казав ‒ окупанти квапляться зайняти позиції, облаштувати військові бази. І потім закріпитися на Херсонщині. Але для цього потрібні реально роки ‒ тому агресори, каже Жданов, нітрохи не встигнуть досягти таких цілей.

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