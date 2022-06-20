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Місто видно в приціли: у Зеленського назвали головну умову звільнення Херсона

20 червня 2022, 21:54

Збройні сили України підійшли до окупованого Херсону на відстань 15 кілометрів.

ЗСУ, війна в Україні
Бійці ЗСУ подійшли впритул до Херсона / Фото УНІАН

За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, Збройні сили України підійшли до окупованого Херсону на відстань 15 кілометрів.

Як підкреслив він в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, при цьому ЗСУ закріпилися на новому плацдармі.

"Наші війська, атакуючи Правобережний плацдарм, єдиний, який залишився на правому березі, зробили протягом 50 км систему районів оборони, перейшовши Інгулець. І утримують його благополучно", - зазначив він.

Радник глави ОП пояснив, що це є серйозною підставою для звільнення Херсона в майбутньому.

"Херсон вже видно в приціли і біноклі, тобто вже проступають вдома, все чітко, 15 кілометрів. Це не означає, що це буде вже завтра, тому що війна так влаштована, що 15 км можна йти рік. Але тим не менше це близько", - стверджує він.

Арестович додав, що Херсон можна буде повернути, коли українські сили отримають далекобійну артилерію і HIMARS.

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні в після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.

Крім того, стало відомо, що в тилу окупантів на Херсонщині українці підстерегли в засідку і знищили Російський КамАЗ-Тайфун, в якому було повно росіян.

До того військовий експерт Олег Жданов казав ‒ окупанти квапляться зайняти позиції, облаштувати військові бази. І потім закріпитися на Херсонщині. Але для цього потрібні реально роки ‒ тому агресори, каже Жданов, нітрохи не встигнуть досягти таких цілей.

Інші новини:

новини Херсона Олексій Арестович війна Росії та України
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