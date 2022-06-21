У Херсоні розстріляли співробітників ФСБ в ресторані: Арестович розповів подробиці

Ліквідація співробітників ФСБ в захопленому Херсоні - робота партизанів, - Арестович / УНІАН, Супільне

Співробітників оперативного підрозділу ФСБ в захопленому Херсоні, які замовляли шашлик в одному з місцевих ресторанів на набережній, розстріляли партизани. Коли звільнятимуьб окуповане місто, відбудеться багато подій. Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube-каналі Фейгін Live він розповів про те, що операцію провели партизани.

"Так. Це зробили партизани. "Спецдоставка закрила питання". Коли будуть звільняти Херсон, там всередині багато відбуватиметься, а не тільки зовні. Якщо розумні люди, потрібно зніматися і йти, але вони роблять навпаки", - підкреслив позаштатний радник Банкової.

читайте такожМісто видно в приціли: у Зеленського назвали головну умову звільнення ХерсонаВ оперативному командуванні Південь 20 червня повідомили, що у окупованому російськими військами Херсоні в одному з ресторанів міста на набережній розстріляли трьох силовиків РФ. На місце прибула група, яка відкрила по них вогонь. За інформацією ОК, двох вбили. Одного поранено, він перебуває в лікарні у захопленому Криму.

Ситуація у Херсоні

Армія України проводить контрнаступальні дії у Херсонській області. Мер Мелітополя Іван Федоров раніше заявив, що українські війська суттєво просунулися в регіоні і дісталися до кордонів окупованого Херсона. Він переконаний у звільненні Херсона найближчими тижнями.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що контратаки ЗСУ ще більше загрожуватимуть окупантам РФ у Херсоні. Успішні дії українських військ вже змусили загарбників сконцентруватися на обороні зайнятих позицій уздовж південної осі.

Фахівці прогнозують, що локальні атаки армії України зможуть відкинути російські військові підрозділи, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей.

Дивіться відео ТСН - військовий експерт Жданов розповів про контратаки ЗСУ на Херсонщині

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