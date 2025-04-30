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ЗСУ контратакували й просунулися на Донбасі: в ISW назвали напрямок

Олексій Тесля
30 квітня 2025, 08:17
773
Сили оборони України продовжують діяти вздовж кордонів Курської та Бєлгородської областей.
ЗСУ, армія РФ
ЗСУ відбивають атаки РФ / колаж: Главред, фото: 56 ОМБр, МО РФ

Головне:

  • Сили оборони України просунулися на захід від Торецька
  • ЗСУ продовжують діяти вздовж кордонів Курської та Бєлгородської областей
  • У РФ просування на кількох напрямках

Сили оборони України просунулися на Торецькому напрямку, про що свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 29 квітня.

ЗСУ просунулися вздовж вулиці Центральної в південній частині Щербинівки (на захід від Торецька), йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

відео дня

З посиланням на російських військових пропагандистів зазначається, що ЗСУ контратакували поблизу Березівки (на південний захід від Торецька).

Скріншот
/ understandingwar.org

Крім того, російські та українські джерела ISW повідомили про продовження бойових дій у Курській області 29 квітня на тлі зусиль путінської армії витіснити ЗСУ з регіону. Уточнюється, що Сили оборони України продовжують діяти в невизначених прикордонних районах Курської області.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу Поповки, у Грайворонському районі та в невизначених районах уздовж кордону Курської та Бєлгородської областей. Водночас війська РФ нещодавно просунулися в Бєлгородській області. Згідно з геолокаційними кадрами, росіяни просунулися в полях на захід від Демидівки.

Також російські загарбники нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Як показують опубліковані 29 квітня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися вздовж вулиці Центральної в північній частині н.п. Біловоди.

Водночас російські загарбники нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Як показують опубліковані 29 квітня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися вздовж залізничної лінії на захід від н.п. Шевченко (на південь від Покровська).

ЗСУ контратакували й просунулися на Донбасі: в ISW назвали напрямок
/ Главред

Також російські загарбники нещодавно просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 і 29 квітня, показують, що росіяни просунулися вздовж траси H-15 Курахове - Запоріжжя, на захід від Константинополя, а також на північ і північний захід від Розливу.

У ISW додали, що нещодавно російські окупанти просунулися в напрямку Великої Новосілки. Як показують оприлюднені 20 квітня геолокаційні кадри, росіяни просунулися на північній частині Вільного Поля.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що спецназ ЗСУ влаштував засідку на ворога. Сили спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальну операцію проти регулярних військ Північної Кореї.

Нагадаємо, раніше Генштаб висміяв маячню Путіна про вихід ЗСУ з Курщини. Заяви Володимира Путіна про "розгром" українського угруповання військ є пропагандистським прийомом.

Як повідомляв Главред, українські військові 19 квітня завдали точного удару по ворожому об'єкту РФ. Об'єкт використовувався російськими військовими для запуску БпЛА.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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