ЗС РФ окупували Калинове на Покровському напрямку - DeepState

Покровський напрямок - один з найгарячіших на всій лінії фронту. Минулої доби ворог понад 50 разів намагався прорвати оборону.

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ЗС РФ мали успіхи на фронті / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ Анатолій Шкіньов, deepstatemap

Коротко:

Окупанти мають успіхи на Покровському напрямку

Армія РФ захопила Калинове

Ворог просунувся біля Тарасівки та Березівки

Російська окупаційна армія просунулася на Покровському напрямку в Донецькій області. Останні новини з фронту повідомили аналітики DeepState.

У вечірньому зведенні 24 квітня повідомляється, що російські військові окупували село Калинове на Покровському напрямку, а також змогли просунутися біля двох населених пунктів на цьому ж напрямку.

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Зокрема, ЗС РФ просунулися поблизу села Тарасівка та Березівка. Населені пункти розташовані на одному напрямку, неподалік один від одного, у межах Костянтинівського району Донецької області.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що від початку доби 24 квітня на Покровському напрямку росіяни 51 раз намагалися прорвати українську оборону.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат. На цьому напрямку було знешкоджено 216 окупантів, 109 із них - безповоротно. Також знищено 12 одиниць автомобільної техніки, сім мотоциклів, чотири антени БпЛА, два спостережні комплекси Муром-М, п'ять БпЛА та один супутниковий термінал.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, військовий оглядач Денис Попович заявив, що попри постійні атаки російських військ на Покровському напрямку, поки що не йдеться про можливість оточення міста. За його словами, на поточному етапі ворожих сил недостатньо для того, щоб створити кільце навколо Покровська.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що російські окупанти намагаються наступати на Вовчанському напрямку в Харківській області. Українські захисники втратили певні позиції.

Раніше в DeepState заявили, що підрозділи Сил оборони України змогли відтіснити російських окупантів у районі Удачного Донецької області.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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