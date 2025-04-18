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ЗСУ просунулися під Торецьком, росіяни тиснуть поблизу Куп'янська і Покровська - ISW

Віталій Кірсанов
18 квітня 2025, 08:34
70
Війська РФ нещодавно просунулися в Курській області.
ЗСУ просунулися під Торецьком
ЗСУ просунулися під Торецьком / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Ви дізнаєтеся:

  • На яких напрямках просунулися російські окупанти
  • На яких напрямках просунулися ЗСУ

Сили оборони України нещодавно просунулися під Торецьком. Тим часом фіксується просування російських загарбників поблизу Куп'янська, Покровська, Новопавлівки, Великої Новосілки, Торецька, на заході Запорізької області та в Курській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Війська РФ нещодавно просунулися в Курській області. Росіяни захопили монастир Святого Миколая на південний захід від Гуєво (на південь від Суджі поблизу міжнародного кордону). Тим часом деякі російські "воєнкори" стверджували, що Сили оборони України все ще займають Свято-Миколаївський монастир.

відео дня

17 квітня тривали бої на північному заході Бєлгородської області, але війська РФ не змогли там просунутися. Російські блогери стверджували, що 16 і 17 квітня ЗСУ здійснили контратаку під Попівкою і Демидівкою.

17 квітня російські загарбники продовжили наземні штурми в Сумській області, але просунутися не змогли. Бої тривали на північ від Юнаківки (на південний схід від Біловодів).

Російські окупанти також провели обмежені наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися. Війська РФ атакували поблизу Вовчанська.

17 квітня російські окупанти продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але просунутися не змогли.

Крім того, війська РФ продовжували наступати на Сіверському напрямку, але не просунулися.

Зі свого боку Сили оборони України просунулися на Торецькому напрямку. Водночас фіксується і просування на цьому напрямку також з боку російських загарбників. Росіяни просунулися в північній і північно-західній частинах Торецька та на шахті Новоторецька на північний захід від Торецька. Війська РФ атакували під самим Торецьком, біля Дачного, Дружби, Діліївки, Леонідівки, Сухої Балки та Валентинівки.

Речник української бригади, що діє на Торецькому напрямку, повідомив, що ворог продовжує вести постійні механізовані та піхотні штурми, а також використовує бронетехніку для підведення піхоти якомога ближче до лінії фронту.

Він зазначив, що росіяни мають у цьому районі безпрецедентну кількість безпілотників, і що російські механізовані штурми включають машини з "усім можливим обладнанням для радіоелектронної боротьби (РЕБ)", і головну машину з мінним тралом.

Крім того, російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, співзасновник проекту DeepState Роман Погорілий заявив, що російські війська майже повністю вибили українських військових з Курської області.

15 квітня командир тактичного угруповання ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські військові повернули під контроль населений пункт Дніпроенергія Волноваського району Донецької області. ЗСУ також поліпшили тактичне положення на двох критичних напрямках.

Також повідомлялося, що армія РФ просунулася на Донеччині та в Курській області. Зокрема, ворог досяг локальних успіхів у районі населеного пункту Гуєво Курської області РФ, де Сили оборони України змушені були відступити під тиском ворога.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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