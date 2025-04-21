ЗСУ рознесли 'гніздо' дронів в Курській області - у РФ великі втрати

Генштаб заявив, що ураження об'єкта - це відповідь на дії РФ проти української армії.

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ЗСУ знищили базу операторів БпЛА в Курській області / Колаж: Главред, фото: 48 окрема артилерійська бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

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19 квітня ЗСУ вдарили по об'єкту РФ в Курській області

Уражено пункт запуску російських ударних БпЛА

Внаслідок удару ліквідовано до 20 операторів БпЛА

Українські військові 19 квітня завдали точного удару по ворожому об’єкту на території Курської області РФ. Об'єкт використовувалася російськими військовими для запуску БпЛА. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області", - йдеться у повідомленні. відео дня

За даними Генштабу, ціль використовувалася окупантами для підготовки, оснащення та запуску ударних, розвідувальних і FPV-дронів, які регулярно застосовувалися проти України. Унаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА, які безпосередньо керували безпілотниками, спрямованими на ураження українських сил.

"Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним", - наголосили в Генштабі.

Удари по об'єктах РФ - новини України

Нагадаємо, у ніч на 17 квітня в місті Шуя Іванівської області РФ пролунали вибухи й спалахнула масштабна пожежа. За даними росЗМІ, атаковано базу 112-ї гвардійської ракетної бригади, яку підозрюють у причетності до ракетного удару по Сумах 13 квітня.

Також вечері 12 березня далекобійні дрони ГУР атакували замасковане виробництво безпілотників у селищі Обухово Калузької області РФ. Удар було завдано по цехах заводу "Калузький газобетон", де ворог розмістив лінії зі складання БпЛА.

Як повідомляв Главред, 21 березня українські Повітряні сили завдали точного удару по командному пункту російської прикордонної застави в селищі Глотово, Бєлгородська область. За даними Генштабу, знищено ключові засоби зв’язку та техніку.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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