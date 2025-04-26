"Операція триває": Генштаб висміяв маячню Путіна про вихід ЗСУ з Курщини

Заяви Володимира Путіна про "розгром" українського угруповання військ є пропагандистським прийомом.

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У ЗСУ відповіли на заяви Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: Кремль, УНІАН

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Українська армія продовжує операцію на Курщині

ЗСУ продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання

Повідомлення Кремля про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності, ЗСУ продовжують операцію на Курщині.

Від початку доби відбито п'ять штурмових дій противника, загрози оточення немає, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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"Повідомлення представників вищого командування країни-агресора про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності. Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах Курської області триває", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Зазначається, що оперативна обстановка складна, але "наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони".

Повідомляється, що від початку доби в операційній зоні угруповання військ "Курськ" відбито п'ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває. Загроза оточення підрозділів ЗСУ відсутня.

"Заяви ворожого керівництва про "розгром" українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським прийомом і бажанням видати бажане за дійсне. Активні дії наших військ у певних районах Бєлгородської області РФ також тривають", - зазначає Генштаб.

Раніше в РФ оголосили про "повне звільнення" Курської області. 26 квітня російський диктатор Володимир Путін заслухав доповідь начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. У ній йшлося про "повне звільнення" Курської області.

Як повідомляв Главред, українські військові 19 квітня завдали точного удару по ворожому об'єкту на території Курської області РФ. Об'єкт використовувався російськими військовими для запуску БпЛА.

Раніше повідомлялося, що українська бойова авіація завдала прицільного удару по промисловому об'єкту в селищі Теткіно Курської області, що в країні-агресорі Росії.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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