Біля Покровська окупанти влаштовують "сафарі" на людей - військова

Віталій Кірсанов
10 листопада 2025, 12:17
Загарбники продовжують своє так зване "сафарі" на людей - атакують FPV-дронами, заявляє Юлія Степанюк.
Біля Покровса окупанти влаштовують "сафарі" на людей / Колаж: Главред, фото: 23 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Коротко:

  • Загарбники діють невеликими піхотними групами
  • Через туманну погоду активність малих дронів зменшилася

На Покровському напрямку російські війська продовжують спроби прориву, незважаючи на погіршення погоди: окупанти застосовують дрони-матриці та влаштовують так зване "сафарі на людей". Про це повідомила в ефірі "Суспільного" начальниця відділення комунікації 117-ї окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк.

За її словами, загарбники діють невеликими піхотними групами - по двоє чи троє військових, а також намагаються атакувати на мотоциклах і бронетехніці.

За словами Степанюка, противник постійно змінює тактику - іноді концентрує сили, а потім розосереджується, щоб уникнути поразки.

"Спостерігаємо дуже різні ситуації, вони можуть як і скупчуватися, так і розосереджуватися. Це неможливо просто, щоб вони були на одному місці постійно, і ось таке величезне там скупчення. Якщо є скупчення, воно одразу уражається і ця сила противника знищується", - зазначила вона.

Російські війська спочатку проводять розвідку, а потім застосовують різні засоби ураження. Наприклад, учора пробували задіяти бронетехніку, іноді використовують піхотні групи або намагаються прориватися на мотоциклах. Їхні дії, додала військова, передбачити неможливо - вони постійно змінюються.

Через туманну погоду активність малих дронів зменшилася, проте загальна кількість безпілотників на фронті не зменшується, зокрема дронів на оптоволокні. Росіяни активно застосовують так звані "дрони-матки" - великі апарати, які несуть кілька менших дронів для атак на техніку і цивільних. Це дає змогу противнику збільшити дальність ударів і маневреність. Водночас активно працюють розвідувальні "Зали" та баражувальні "Ланцети", розповіла Степанюк.

За її словами, інтенсивними залишаються й авіаційні удари - росіяни скидають до 20 керованих авіабомб на добу, зокрема по населених пунктах, де ще залишаються мирні жителі. Під удари потрапляє, зокрема, місто Білозерське.

Крім того, окупанти продовжують своє так зване "сафарі" на людей - атакують FPV-дронами.

"І, знову ж таки, як я повторювалася, цим "дроном-маткою" вони скидають ці маленькі дрони, які, відповідно, вражають не тільки саму військову техніку, або там пробують штурмувати наші позиції, а й вражають цивільних", - сказала представниця бригади.

Прогноз експерта: наступні кроки окупантів

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду поділився своєю оцінкою можливих дій російських загарбників у разі захоплення Покровська.

За його прогнозом, наступні кроки окупантів будуть логічно спрямовані не на великі міста на кшталт Павлограда чи Дніпра, а на сусідні населені пункти, як-от Добропілля та Дружківка. "Якщо їм вдасться окупувати Покровськ, який сенс розпорошувати ресурси на інші міста, коли стратегічно вигідніше рухатися на Добропілля і Дружківку", - зазначив Коваленко.

Ситуація в Покровську - останні новини

Як писав Главред, спікер Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградської агромерації. Оборона цих двох міст триває.

Крім того, Битва за Покровськ наближається до вирішальної точки, а російський диктатор Володимир Путін має два сценарії в разі можливого захоплення міста. Про це йдеться в матеріалі DW.

Нагадаємо, що раніше військові повідомили, що Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення окупантів у Покровську. Українські бійці стримують спроби ворога налагодити логістику та зривають перекидання підкріплень.

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

війна в Україні сафари лінія фронту Покровськ новини України новини України та світу Фронт
