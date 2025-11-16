ЗСУ розгромили ворога біля Покровська: у росіян величезні втрати

У Генштабі ЗСУ зробили заяву щодо ситуації на Покровському напрямку.

У Генштабі сказали, що відбувається на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Головне:

ЗСУ зачистили від росіян ще понад 26 квадратних кілометрів біля Покровська

У результаті ведення бойових дій знищено особовий склад та техніку ворога

Сили оборони України мають успіхи на Покровському напрямку. Впродовж минулої доби захисники провели пошук та знищення противника на території 26.6 км². Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

У Генштабі уточнили, що в ході ведення бойових дій знищено 39 окупантів, загальні втрати противника - 60 осіб. Також загарбники втратили 16 одиниць озброєння та військової техніки.

відео дня

"Не виконавши жодного стратегічного завдання у 2025 році, окупанти намагаються протиснути Сили оборони, щоб відзвітувати хоча б про якісь "успіхи". Сили оборони продовжують оборонну операцію, здійснюючи пошуково-ударні дії на окремих напрямках", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, на Запорізькому напрямку ЗСУ продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили.

"За минулу добу ворожі втрати склали 204 особи, 12 артилерійських систем (серед них - РСЗВ "Ураган") та 45 одиниць іншої військової техніки", - підкреслили у Генштабі та додали, що головне завдання українських бійців - знищення ворога та його резервів, підрив його наступального потенціалу.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Як буде діяти Путін після можливого захоплення Покровська - названо два сценарії

Аналітики у матеріалі DW окреслили два ймовірні варіанти розвитку подій у разі, якщо українські війська залишать Покровськ.

Перший - Путін спробує представити захоплення Покровська, як перемогу Росії, щоб домовитися про переговори з Україною і Заходом.

Другий - взяття Покровська підштовхне російського диктатора до подальшого наступу.

"Це означає, що цілями можуть стати інші міста Донецької області, такі як Краматорськ і Слов'янськ, а також сусідня Дніпропетровська область", - вважають аналітики.

Нагадаємо, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко писав, що російські загарбники активно стягують техніку та особовий склад до лінії фронту, намагаючись посилити тиск на Пологівському та Гуляйпільському напрямках Запорізької області.

Тим часом військовий експерт, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко повідомив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії на Гуляйпільському напрямку створила напружену ситуацію. Але українські військові знають про плани ворога і намагаються їх зірвати.

Крім цього, як повідомляв Главред, агенти партизанського руху провели успішну диверсію в районі тимчасово окупованого населеного пункту Новобогданівка, що у Мелітопольському районі Запорізької області. Одним ударом агенти сповільнили залізничні ешелони окупантів на Запорізькому напрямку.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

