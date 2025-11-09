Рус
"Критично складна ситуація": речник УДА сказав, чи можливе падіння Покровська

Марія Николишин
9 листопада 2025, 09:01
309
Братчук наголосив, що в ЗСУ є шанс просунутися та повернути метри або кілометри української землі.
'Критично складна ситуація': речник УДА сказав, чи можливе падіння Покровська
Сценарії боїв за Покровськ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Ключові тези:

  • На північ від Покровська продовжується операція українських спецпризначенців
  • У Покровську утворилося багато "сірих зон"
  • Ворог зосереджує величезні сили щодо Донеччини

Росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградсьої агромерації. Оборона цих двох міст триває. Про це розповів речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук в ефірі Еспресо.

"Є наші непогані дії на північ від Покровська, продовжується операція наших спецпризначенців – ГУР, СБУ, ССО. Саме десантування, про яке всім стало відомо тиждень тому, дало можливість говорити про те, що вдалося зачистити кілька позицій російських окупантів. Однак нагадаю, що на цій досить неширокій ділянці фронту ворог зосередив понад 150 тис. особового складу, це надзвичайно серйозна сила, яка суне, не рахуючись зі своїми втратами. Але на цю хвилину оборона триває", - наголосив він.

відео дня

За його словами, ситуація там не просто складна, а "критично складна".

"Я впевнений, що "вершників апокаліпсиса" ми не побачимо, якщо навіть буде реалізований найгірший сценарій по Покровсько-Мирноградській агломерації. Ще передбачаю умовно нейтральний сценарій, коли ситуація кардинально не зміниться – ворог намагатиметься сунути далі, накопичувати свою логістику. Ворожа логістика запрацювала, і це неприємний момент, бо означає підвищення ресурсності російської армії", - підкреслив Братчук.

Він також додав, що у Покровську утворилося багато "сірих зон", які не перебувають під контролем жодної зі сторін.

"Покровськ не впав, не падає, оборонна операція триває. Розуміємо, що ворог зосереджує величезні сили щодо Донеччини, але і наші оборонні операції сьогодні теж мають певні результати на тих локаціях, які, можливо, – підкреслю, що я не називаю локацій і нічого не анонсую – дадуть нам шанс просунутися та повернути метри або кілометри української землі. І це дасть можливість відтягнути російські сили з Донецького напрямку, який для ворога залишається пріоритетним", - підсумував речник.

Яка ситуація в Покровську

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що загроза оточення ЗСУ у Покровську справді є, але на сьогодні ніякого оточення немає.

Він підкреслив, що в самому Покровську ситуація важка і складна.

"Це пов’язано з тим, що у росіян у Покровську є дві зони контролю, де вони закріпилися, і саме ці дві зони вони використовують для інфільтрації своїх ДРГ у місто", - наголосив експерт.

'Критично складна ситуація': речник УДА сказав, чи можливе падіння Покровська
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState розповідали, що окупаційні війська країни-агресорки Росії інфільтруються в Покровськ. Ворожі сили фіксуються майже в усіх точках міста, але там же і відбувається їхнє знищення.

Заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" НГУ Павло Гвозденко заявив, що російські окупанти не полишають ідею захопити місто Запоріжжя. Цей напрямок залишається одним із пріоритетних для ворога.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що Росія прагне захопити Покровськ якомога швидше, аби просувати у світі наратив про нібито здатність окупувати весь Донбас. У місті наразі перебувають 314 російських військових.

Читайте також:

Про персону: Сергій Братчук

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

війна в Україні Покровськ новини України війна Росії та України Фронт
