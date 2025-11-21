Штурмовики РФ масово помирають: військовий розповів про ситуацію в Покровську

Ті окупанти, яким вдається просочитися у Покровськ, здебільшого, залишаються живими там недовго.

Ворог застосовує техніку для проникнення окупантів у місто, але ЗСУ їх там знищують / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Що повідомив військовий:

Окупанти продовжують проникати у Покровськ

Багато підрозділів РФ у місті знищують українські військові

Серед усіх окупантів у Покровську лише частина все ще боєздатна

Окупаційні війська країни-агресорки Росії постійно здійснюють спроби інфільтруватися у місто Покровськ. Росіяни заводять свої підрозділи через систему точок накопичення.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів начальник відділення комунікацій 14 бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1 корпусу НГУ "Азов" Максим Бакулін.

Як росіян знищують у Покровську

Окупаційна армія почала використовувати важку техніку та спеціальні машини для того, щоб доставляти свої підрозділи в тил, ті розходяться далі по районах міста.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Однак у ворога є дві проблеми. Перша - це українські військові, які знищують та 300-тять особовий склад РФ в місті за допомогою дронів. Друга - відсутність медиків і елементарних засобів порятунку.

Ті окупанти, яким пощастило не померти, а отримати поранення, часто переховуються у підвалах. Але через деякий час там же помирають через відсутність необхідної допомоги.

Тож з тої кількості окупантів, які змогли накопичитися у Покровську, лише частина може бути частково боєздатною.

Скільки ще протримається Покровськ - думка експерта

Главред писав, що військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан припустив, скільки ще протримається Покровськ. На його думку, все буде залежати від того, як швидко українські війська зможуть розблокувати Мирноград, Добропільський напрямок.

"Раніше ми дали можливість росіянам розвинути успіх на Добропільському напрямку, але зараз ми в силах його купірувати. Така можливість дійсно є, адже вже йдуть накати наших військ на Красний Лиман, а з боку Родинського йде підчищення напрямку в районі Мирнограда", - пояснив він.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Покровську Донецької області тривають міські бої. Наразі головне завдання українського командування в місті - утримати його північну частину.

Раніше очільник ГУР МО України Кирило Буданов запевнив, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у Покровську, попри надзвичайно напружену ситуацію.

Напередодні стало відомо, що у Покровську зростає кількість стрілкових боїв та збільшуються втрати ворога від прямого вогню. Загалом з початку місяця Сили оборони ліквідували у Покровську 314 росіян, ще 71 - поранені.

