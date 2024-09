Штурмові дії українських військ продовжилися в Глушківському районі Курської області 26 вересня, проте підтверджених даних про нове просування не було.

За даними джерел міноборони РФ, росіяни відбили українські штурми на південь від Глушково в районі Нового Пути, Веселого і Медвежого, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) .

Уточнюється, що надходять відомості про українську механізовану атаку в напрямку Веселого (на південь від Глушково). 26 вересня ЗСУ продовжили штурм у районній "українського плацдарму" в Курській області, але просування не зафіксовано.

Крім того, у міноборони РФ заявили, що російські війська відбили український штурм у напрямку Обухівки (на південь від Кореневого). А один із російських військових пропагандистів стверджував, що ЗСУ атакували російські позиції на околицях Любимівки (на південний схід від Кореневого) 25 вересня.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.