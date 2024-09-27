ЗСУ атакують у Курській області та тримають позиції на сході: в ISW розкрили деталі

Сили оборони України зберігають позиції у Вугледарі та Костянтинівці, розповіли в Інституті вивчення війни.

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Українські захисники відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 3 ОШБр

Штурмові дії українських військ продовжилися в Глушківському районі Курської області 26 вересня, проте підтверджених даних про нове просування не було.

За даними джерел міноборони РФ, росіяни відбили українські штурми на південь від Глушково в районі Нового Пути, Веселого і Медвежого, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) .

Уточнюється, що надходять відомості про українську механізовану атаку в напрямку Веселого (на південь від Глушково). 26 вересня ЗСУ продовжили штурм у районній "українського плацдарму" в Курській області, але просування не зафіксовано.

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Крім того, у міноборони РФ заявили, що російські війська відбили український штурм у напрямку Обухівки (на південь від Кореневого). А один із російських військових пропагандистів стверджував, що ЗСУ атакували російські позиції на околицях Любимівки (на південний схід від Кореневого) 25 вересня.

/ understandingwar.org

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Бої на Донбасі

Також підкреслюється, що Сили оборони України зберігають позиції у Вугледарі та Костянтинівці. Українська бригада, яка обороняє Вугледар, повідомила, що ЗСУ зберігають позиції в цьому населеному пункті у відповідь на нещодавні західні повідомлення про протилежне.

/ understandingwar.org

Водночас фіксується просування російських загарбників біля Часового Яру та Покровська. Війська РФ продовжили наступ у районі Торецька, проте підтверджених змін лінії фронту не оприлюднено.

/ understandingwar.org

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Раніше повідомлялося про те, що окупанти отримали по зубах біля Покровська. Противник зустрів серйозний опір захисників України та переорієнтувався на інший напрямок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти намагаються якнайшвидше захопити Покровськ. У розвідці міністерства оборони Великої Британії повідомили, що російська окупаційна армія наступає на різних ділянках фронту.

Як повідомлялося раніше, Курська операція дала змогу Україні не тільки перехопити ініціативу на фронті, а й зміцнити політичну позицію. Переговорна позиція України також стала сильнішою. Про це під час чату на Главреді розповів політичний експерт Максим Розумний.

/ Главред

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