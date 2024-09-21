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Окупанти отримали по зубам в Покровську: який новий напрям обрав ворог для атак

Даяна Швець
21 вересня 2024, 14:36
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Противник зустрів серйозний опір захисників України і переорієнтувався на інший напрямок.
Окупанти отримали по зубам в Покровську: який новий напрям обрав ворог для атак
Головним напрямком для окупантів став Курахівський / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК Запад

На Покровському напрямку ЗСУ успішно збили наступальний імпульс противника після перекидання резервів. Однак тепер агресори поставили головний акцент на Курахівський напрямок, про що свідчать і дані Генерального штабу ЗСУ за минулу добу.

Такою інформацією в ефірі FREEДОМ поділився засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Знаємо, що за останній місяць вони [росіяни] концентрували свої зусилля саме на Покровському напрямку… Але після того, як Силам оборони України вдалося перекинути туди резерви, до трьох бригад, за оцінками західних фахівців, цей наступальний імпульс саме на Покровському напрямку був збитий. Противник зустрів серйозний опір і переорієнтувався на головний напрямок для них останнім часом, тобто тиждень десь, яким стало Курахівський", — констатує гість ефіру.

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Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

За словами генерал-лейтенанта, ворог, намагаючись просунутись на цьому напрямку на захід і південь, зазнає потужних втрат. Йому це вдається так складно, адже там понад рік тримають оборону українські частини. Романенко також нагадав про 155 бригаду морської піхоти РФ, яку кілька разів відновлювали після боїв на цьому напрямку.

Однак, попри повільне просування агресорів, експерт все ще зважає на загрози.

"Є загроза заходу до наших оборонців, які утримують Вугледарську систему оборони, з північного сходу, тобто в тил і у фланг. І це, безумовно, є досить небезпечною тенденцією, з якою намагаються наші захисники боротися", — зазначив Ігор Романенко.

Окупанти отримали по зубам в Покровську: який новий напрям обрав ворог для атак
Що відомо про Покровськ / Инфографика: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як розповів військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади на позивний "Гусь", ворог наразі не може наступати одразу на трьох напрямках. На думку військового, ворог "видав" усе, що може, і тепер зосереджує свої сили на південь від Покровська - на Курахівському напрямку, і на південь від Селидового.

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов також підтримує думку, що ресурси для ведення війни у ​​росіян активно вичерпуються. Ймовірно, Путін хоче "закінчити війну, назвавши це "перемогою".

Окупанти з РФ вже відверто панікують через втрату ініціативи на фронті. Російські агресори з Росії надто слабкі для серйозних операцій на фронті, переконані пропагандисти Кремля.

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війна в Україні Курахове Селидове війна на Донбасі Ігор Романенко Покровськ війна Росії та України
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