Прориваються до міста: скільки кілометрів залишилося росіянам до Покровська

Російські окупанти намагаються якомога швидше захопити Покровськ - яка ситуація на фронті.

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Яка ситуація під Покровськом / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, УНІАН

У розвідці міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російська окупаційна армія наступає на різних ділянках фронту. Зокрема, найгарячішим напрямком залишається Покровський, ворог просувається ближче до міста

За даними іноземних розвідників, наразі Покровськ у Донецькій області залишається основною ціллю для російських військ. Ворог, ймовірно, зайняв міста Гродівка на схід від Покровська та Українське на південь від міста.

"Російські сили залишаються приблизно за 8 км від Покровська. Українські підкріплення, міські райони та українська оборона, ймовірно, сприяли уповільненню просування Росії по осі минулого тижня", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Також у розвідці повідомили, що у північно-східній Харківській області російські війська просунулися на захід від села Піщане. Тепер вони займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл.

У розвідці припускають, що російські війська прагнуть вийти на східний берег річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар’єр, і створити умови для майбутніх операцій.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Наступ РФ на Покровськ - що відомо

Нагадаємо, що РФ залучила новітню техніку для наступу під Покровськом. Ворог перекинув на цей напрямок регулярні повітряно-десантні війська РФ, які намагаються обійти Покровськ з флангів, зокрема з боку Мирнограда та Селидового - ситуація на цьому напрямку важка.

Олександр Коваленко повідомив, що можлива нова хвиля наступу окупантів на Покровськ. Він вважає, поки Селидове перебуватиме під контролем України, розпочинати новий наступ на Покровськ - великий ризик для росіян. Також це стосується і квадрата Гірник-Курахівка-Зоряне.

Військовий оглядач Давид Шарп оцінив ситуацію на Покровському напрямку. За його словами, погода на багато що впливає. Наприклад, хмарність і дощі можуть зробити проблематичним використання дронів. Однак на сході України дуже нерідко буває сухою.

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