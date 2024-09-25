Путін хоче вибити ЗСУ із Курщини до 1 жовтня: Розумний дав неочікуваний сценарій боїв

Чи зможуть війська України зайняти оборону у Курській області - Максим Розумний розповів сценарій подій.

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Як просувається операція у Курську / колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

На сайті Главред відбувся чат із політичним експертом Максимом Розумним. Спілкуючись із читачами, він відреагував на те, що Путін наказав до 1 жовтні витіснити ЗСУ звідти. Розумний розповів, чи вдасться нашим військам втриматися там і зберегти контроль над частиною Курської області.

"Я не візьмуся оцінювати військову складову, бо для цього потрібно рахувати батальйони, полки, їхнє озброєння, розташування - для цього є Генштаб та військові фахівці. Оцінюючи загальну стратегію цієї кампанії, я можу сказати лише одне: якщо Путін зосередить там значні сили для контрнаступу, то, очевидно, у нас з’являться можливості для нашого контрнаступу на якихось інших ділянках фронту, які для нас є не менш важливими, ніж Курський напрямок", - зазначив Розумний.

Також експерт вважає, що війська України можуть зайняти оборону і будуть стягувати на себе якомога більші сили противника, але ситуація буде динамічною.

"Тобто, якщо противник зосередить великі сили проти нас на Курщині, то ми отримаємо кращі можливості на якихось інших ділянках. Це розуміють і росіяни, і наше командування", - додав він.

Розумний пояснив, що Україна вийшла із глухого кута позиційного протистояння, в якому дуже мало шансів, тому що за ресурсами противник нас переважає, і перейшли до маневреної війни, перекидання угруповань, ударів у несподіваних місцях. А за таких умов у нас з’являється більше шансів і можливостей.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Дивіться відео чату з Максимом Розумним, в якому він розповів про загрозу заморозку війни в Україні:

Ситуація у Курській області

Нагадаємо, що РФ намагається вибити армію України із Курщини. Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що для витіснення ЗСУ з Курської області росіянам знадобиться від пів року до року. Росіяни намагаються контратакувати, але їм заважають їхні власні фортифікаційні споруди.

Офіцер ЗСУ повідомив, що українські сили просунулися на двох напрямках у Курській області. Сили оборони України в районі Любимівки на Курському напрямку. Крім того, у ЗСУ також є значні успіхи в Глушківському районі Курської області.

Морпіхи ЗСУ зачистили позиції росіян у Курській області та взяли полонених. Морські піхотинці 501-го окремого батальйону морської піхоти продовжують допомагати молодій Курській республіці очиститися від путінського режиму і поповнюють обмінний фонд.

У США розкрили плани Путіна щодо Курщини та попередили про небезпечний сценарій. Наступ України в Курській області став несподіванкою і найзухвалішою авантюрою за період повномасштабної війни з агресором Росією. Проте існує ризик масштабного контрнаступу РФ.

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