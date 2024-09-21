Чи справді загинуло 80 тисяч українських військових: Зеленський відреагував на цифри WSJ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що під час війни з країною-агресоркою Росією загинуло 80 тисяч українських військовослужбовців. Раніше таку інформацію опублікувало видання The Wall Street Journal.
Зеленський наголосив, що це неправда і що ця цифра завищена. Про це він сказав під час зустрічі із журналістами 20 вересня, пише tsn.ua.
За його словами, реальна цифра зовсім інша. Проте президент не озвучив дані про реальну кількість загиблих захисників України.
"80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Суттєво", – заявив Зеленський.
Що написали у WSJ про втрати українських військових
Раніше видання The Wall Street Journal опублікувало інформацію про втрати України та Росії у війні. Посилаючись на конфіденційну українську оцінку на початку цього року, у виданні зазначили, що кількість загиблих українських військових становить близько 80 тисяч, а поранених – 400 тисяч.
Після цього у Верховній Раді назвали приблизну кількість втрат ЗСУ на фронті. Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко наголосив, що названі WSJ цифри є завищеними.
Що таке The Wall Street Journal?
The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.
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