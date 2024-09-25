Курська операція вивела Україну з глухого кута: експерт заінтригував новими кроками ЗСУ

Операція ЗСУ на Крущині стала критично важливою, оскільки вона перервала негативну динаміку для України, заявив Максим Розумний.

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Курська операція змінила хід війни / Колаж: Главред, фото: 41 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Курська операція дозволила Україні не лише перехопити ініціативу на фронті, але й зміцнити політичну позицію. Переговорна позиція України також стала сильнішою. Про це під час чату на Главреді розповів політичний експерт Максим Розумний.

"Курська операція перервала смугу неприємних для України подій, коли українські війська відступали, а російські – розвивали свій наступ, і виходу з цього глухого кута, здавалося, не було. Така ситуація склалася навесні цього року і затягнулася. Все виглядало для нас якщо не трагічно, то депресивно. І це призвело до того, що наші партнери почали втрачати віру в нашу перемогу", - зазначив експерт.

За його словами, хоча наразі не йдеться про переговори, це, безумовно, вплине на переговорну позицію України в майбутньому.

Щодо перспектив, Розумний вважає, що Курська операція може трансформуватися в оборонну, спрямовану на утримання плацдарму. ЗСУ загрожуватимуть російським військам на Донбасі та проєктуватимуть загрозу вглиб Росії.

"А ми пам’ятаємо похід Пригожина 2023 року, коли він мало до Москви не дійшов, а вирушав приблизно з тих самих місць, де ми зараз, і розвинув наступ. Тобто я думаю, що Збройні сили України закріпляться на тому місці, де вони зараз перебувають, і будуть проєктувати загрози від Москви до АЄС в Курчатові, а також загрожувати угрупованню російських військ, яке знаходиться південніше, на Донбасі", - спрогнозував політичний експерт.

Дивіться відео чату з Максимом Розумним, в якому він розповів про загрозу заморозку війни в Україні:

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Курська операція ЗСУ - останні новини

Нагадаємо, у Курській області українські Сили оборони провели успішну операцію, під час якої взяли в полон російських військових.

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов зазначив, що для витіснення ЗСУ з Курської області Росії знадобиться від пів року до року. Він пояснив, що росіяни намагаються контратакувати, але їм заважають їхні власні фортифікаційні споруди.

Як повідомляв Главред, Сили оборони України можуть розпочати нові операції на території Росії, зокрема в Бєлгородській та Брянській областях,. Політичний експерт Максим Розумний підкреслив, що розвиток ситуації в Курській області буде динамічним і не таким стабільним, як у окупованих російськими військами районах півдня України.

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