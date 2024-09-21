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Джекпот для ЗСУ та F-16: США нададуть унікальні авіабомби до літаків - Politico

Даяна Швець
21 вересня 2024, 12:22
166
Ці авіабомби здатні вражати цілі на відстані понад 70 миль - це 112,6 км, з можливістю застосування 225 кг унітарної, або ж із касетною бойовою частиною.
F-16, флаг США
США можуть надати Україні доповнення до F-16 / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Україна скоро може отримати крилаті авіаційні бомби середньої дальності для її F-16, таку пропозицію розглядають Сполучені Штати Америки. Інсайдом поділилося видання Politico.

За інформацією ЗМІ, офіційне оголошення відбудеться у понеділок, 23 вересня в рамках майбутнього пакета військової допомоги на суму 375 млн дол.

Що таке Politico?

Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

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Як пояснює Politico, крилаті авіаційні бомби Joint Standoff Weapon перебувають на озброєнні ВПС і ВМС Сполучених Штатів, також деяких союзників. Вони є унікальні тим, що здатні вражати цілі на відстані понад 70 миль - це 112,6 км, з можливістю застосування 225 кг унітарної, або ж із касетною бойовою частиною.

Якщо Штати дійсно передадуть ЗСУ таку зброю, це забезпечить Україні додаткову перевагу в можливостях для ударів по російських силах.

"Нові ракети, хоча і не мають тієї дальності, про яку просив Київ, все одно дадуть українським пілотам потужну нову зброю, поки їхні війська б'ються з російськими військами, які наступають на сході країни, де українські війська повільно втрачають позиції. Дальність польоту понад 130 кілометрів дасть змогу пілотам триматися подалі від лінії фронту і російської ППО, що дасть Києву новий спосіб атакувати ці оборонні споруди і склади зброї на передовій, ускладнюючи операції для російських військ", - йдеться у статті.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Як повідомили Politico проінформовані джерела з офіційного кола США, до пакета також увійдуть артилерійські боєприпаси, ракети і засоби ППО. Однак, варто зважати, що склад пакета може змінитися до його офіційного оголошення.

Починаючи з травня, цей пакет 375 млн дол. стане найбільшим, який США відправили Україні. Також він може стати останнім президентським скороченням озброєння до кінця фінансового року 30 вересня.

Джекпот для ЗСУ та F-16: США нададуть унікальні авіабомби до літаків - Politico
Як вражає касетна бомба/ Инфографика: Главред

Допомога Сполучених Штатів Америки Україні - останні новини

Як стало відомо, США готують пакет допомоги Україні на 375 млн доларів. Україна може отримати у межах нового пакету допомоги, зокрема, патрульні катери і додаткові боєприпаси, повідомляє Reuters.

Раніше повідомлялось, що майже $6 млрд допомоги для України можуть "згоріти". В Пентагоні зазначили, що робота над рішенням, яке передбачало б передачу Україні допомоги, все ще триває.

Також нещодавно було названо сценарій зустрічі Зеленського і Байдена, яка очікується 26 жовтня у Вашингтоні. Президент України хоче, щоб очільник США взяв на себе зобов'язання щодо постійного постачання передової зброї.

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