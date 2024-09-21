План перемоги України та перемовини з РФ: головні заяви Зеленського перед візитом до США

Дискусії про ракети ATACMS вже позбавлені сенсу, тому що Росія відсуває свою авіацію на відстань понад 300 кілометрів, сказав Володимир Зеленський.

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Байден до кінця своєї каденції може ухвалити важливі для України рішення - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Білий дім

Президент Володимир Зеленський напередодні візиту до США поспілкувався з українськими журналістами. Гарант розповів про те, що Україна буде готова говорити з країною-агресором Росією на базі свого плану перемоги, поділився очікуваннями від зустрічі з очільником Білого дому Джо Байденом і кандидаткою на посаду американського президента Камалою Гарріс, анонсував зустріч із Дональдом Трампом і пояснив, як Курська операція вирішує завдання на полі бою.

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Україна буде готова говорити з Росією

Президент сказав, що Київ працює над планом перемоги, і очікує російських представників на другому Саміті миру.

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"Ми заявили, що готові бачити Росію на другому саміті миру, тому що всі наші союзники, включно з найближчими, які на нашому боці та завжди проти російської агресії, - всі сказали, що Росія має бути на другому саміті. Тому що воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни", - зазначив Зеленський.

За його словами, три пункти плану перемоги України вже підготовлені. На базі цього механізму і будуть вестися перемовини з РФ.

Що включає формула миру Зеленського / Інфографіка: Главред

"Ще будуть зустрічі офлайн і онлайн. І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, тому що буде план і є, що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їхня реакція на конкретику, а не просто взагалі - ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну. Хоча я вважаю, на сьогоднішній день вони саме так і хочуть, просто продовжувати", - вважає президент.

План перемоги - швидкі кроки з жовтня по грудень

Зеленський акцентував увагу на тому, що план перемоги України залежить від США. Потрібно забезпечити його реалізацію з жовтня по грудень. Виконання плану залежить від позиції Байдена.

"Конкретні дії, які залежать виключно від партнерів, і вже ніхто мені не скаже, що це залежить від російської сторони. План просто є мостом до саміту миру і до будь-якого етапу закінчення війни. Міст, який посилює Україну. Підсилює її політично, з точки зору зброї, і в розумінні того, яким буде наше майбутнє після війни. План буде презентовано президенту Байдену, кандидатам у президенти США і всім іншим партнерам. На мій погляд, план буде відкритий усім, зокрема, суспільствам у різних країнах. І Росія повинна його бачити. Тому що цей план посилює Україну. І вони повинні про це знати", - уточнив гарант.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Зеленський розкрив три пункти плану перемоги

"По-перше, однозначне місце України в архітектурі безпеки світу. Друге, без деталей, але Курська операція є частиною плану, її другого пункту. Третій пункт пов'язаний із конкретним зміцненням України щодо зброї. Далі - пункт, пов'язаний з економікою. Скажімо так, наш спільний економічний розвиток. Ще пункт, пов'язаний не з економікою, а скажімо так, з економією в майбутньому. Тобто, сьогодні ви нам допомагаєте в реалізації цього плану, а в майбутньому Україна заощадить вам багато вашого ресурсу", - перерахував пункти глава держави.

Зустріч Зеленського і Байдена

Президент Штатів Джо Байден здатний ухвалити "важливі рішення" для України в період до завершення своєї каденції, вважає Володимир Зеленський.

"Я вважаю, це все ж таки історична місія, принаймні в ракурсі України. Тому що є в нього своє життя і своя політична кар'єра. Я не знаю, що для нього найголовніше. Я говорю лише з точки зору цієї війни", - сказав Зеленський.

Рішення Байдена "залежить від багатьох речей" - від того, чи дослухається чинний господар Білого дому до аргументів України.

"У нас були деякі рішення в історії наших стосунків із Байденом, були дуже цікаві й непрості діалоги. Він потім змінював свою думку", - нагадав Зеленський.

Коли Зеленський зустрінеться з Трампом

У межах візиту до Сполучених Штатів Зеленський зустрінеться з кандидатом на пост американського президента від Республіканської партії Дональдом Трампом. Як стверджує Зеленський, імовірно, зустріч відбудеться 26-27 вересня.

"Обов'язково, так. Я бачив його повідомлення у ЗМІ, наші команди в контакті. Головне, щоб час був. Я не буду заглядати в майбутнє, але думаю, що для обох нас це буде важливо", - сказав президент.

Зеленський зустрінеться з Гарріс

Володимир Зеленський заявив, що він точно зустрінеться і з опоненткою Трампа - кандидаткою на посаду президента США від Демократичної партії Камалою Харіс. Зеленський хотів би дізнатися, що думає Гарріс про план перемоги.

"Як я вам сказав: у плані є не тільки те, що потрібно сьогодні від Байдена. Але в плані є те, що в нас буде інша ситуація після листопада. Тобто у США буде новий президент. І треба з кожним із претендентів говорити, а як вони до цього ставляться. І теж я буду говорити з Конгресом. Мені потрібна їхня підтримка у цій справі", - резюмував гарант.

Хто така Камала Гарріс? Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США. Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року. Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки. 19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Втрати України у війні з РФ

Інформація, яку опублікувало американське видання The Wall Street Journal про те, що втрати України у війні становлять 80 тисяч військових, не відповідає дійсності, сказав Володимир Зеленський.

"80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, яка була опублікована. Суттєво", - додав він.

Україна працює над звільненням Криму

Президент розповів журналістам про ситуацію щодо тимчасово окупованого Криму та Чорного моря. За його словами, проводиться певна робота з ізоляції окупантів на півострові.

"Відбуваються деякі процеси з ізоляції тимчасово окупованого Криму, також є окрема операція, частиною якої було руйнування угруповання флоту РФ у Чорному морі", - сказав Зеленський.

Для ізоляції Криму потрібно зруйнувати Кримський міст / Інфографіка: Главред

"Курськ, я вважаю, виконує своє завдання"

Курська операція, яка триває вже понад місяць, змусила росіян відтягнути понад 40 тисяч своїх військових. Поставлені завдання виконуються, вважає Зеленський.

"Курськ, я вважаю, що виконує своє завдання. Ми відтягнули сили ворога: там 42 000 росіян. Може бути і 60 тисяч", - пояснив президент.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 100 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Про ATACMS говорити вже пізно

Україна вже не може говорити про можливість застосування по території Росії ракет ATACMS. Пізно - противник уже почав переміщати свої озброєння на відстань за межами бойового радіусу американських ракет.

"Сьогодні ми не можемо говорити про просто можливість використовувати нам ATACMS. Чому? Тому що пізно. Вони пересувають літаки на інші аеродроми. Підготували майданчики для своєї зброї, щось відтягнули на 300+ кілометрів. Так, багато тактичних речей є на цій відстані, і нам потрібна далекобійна зброя. Але вони багато чого перетягнули туди. Тому й потрібно говорити сьогодні про серйозні рішення", - заявив Зеленський.

Коротко про ракети ATACMS / Інфографіка Главреда

"У нас є далекобійна зброя"

Зеленський зазначив, що в України є і своя далекобійна зброя, але не в тій кількості, яка потрібна.

"У нас є далекобійна зброя. Але не в тій кількості, яка нам потрібна, скажімо так. Але, тим не менш, цей пакет у нас є - Storm Shadow, ATACMS, SCALP. Але ані Америка, ані Велика Британія не давали нам дозволу на використання цієї зброї на території Росії, по будь-яких цілях, на будь-яку відстань. Ми не застосовували далекобійну зброю на території Російської Федерації", - додав гарант.

Глава держави пояснив, що країни-партнери не знімають табу для України на удари своїми озброєннями по Росії через страх ескалації війни.

"Багато різних чинників, хтось про щось говорить, хтось із кимось домовляється, для когось це дійсно ескалація. Думаю, Байден сьогодні дійсно отримує інформацію від свого оточення, що може бути ескалація. Але, і це важливо, не все його оточення так вважає. І це вже досягнення, що не все його оточення так вважає", - наголосив Володимир Зеленський.

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