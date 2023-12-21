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Вступ України до НАТО та ЄС: Огризко оцінив шанси на 2024 рік

Анна Ярославська
21 грудня 2023, 01:34
Євросоюз зробить все можливе, щоб знайти інструменти обходу угорського вето щонайменше в плані початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.
Володимир Огризко, НАТО, ЄС
Володимир Огризко оцінив шанси на зближення України з НАТО і ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У 2024 році Україна може розраховувати на зближення з НАТО і Євросоюзом. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

За його словами, потрібно подолати опір з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Мені здається, що певні можливості для цього є – в Європейському Союзі прекрасно розуміють, що вони не повинні бути заручниками московського проксі (адже вже всім відомо, чому Орбан поводиться саме таким чином). На жаль, хто платить, той і замовляє музику. Тому і хто танцює під цю музику, на жаль, теж ясно", - сказав дипломат.

Огризко вважає, що Європейський Союз зробить все можливе, щоб знайти інструменти обходу так званого угорського вето щонайменше в плані початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

"І, найімовірніше, це відбудеться вже навесні – лютий, а точніше березень цього року буде певним маяком для початку таких переговорів", - заявив Огризко.

Що стосується зближення України з НАТО, то, вважає дипломат, після останньої зустрічі в Брюсселі в України є чіткий план, який дозволяє сконцентруватися на дуже конкретних речах і потім показати результати.

Дивіться інтерв'ю Володимира Огризка Главреду:

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Як повідомляв Главред, 14 грудня Європейська Рада оголосила про початок переговорів про членство з Україною. Коли лідери Євросоюзу ухвалювали рішення, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов із залу і таким чином не наклав вето на рішення. ЗМІ пишуть, що вихід з глухого кута, в який завела лідерів ЄС позиція Угорщини щодо України, придумав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Пізніше Орбан заявив, що процес вступу України до Євросоюзу "можна буде заблокувати щонайменше 75 разів".

Також Євросоюз не зміг схвалити виділення Україні 50 млрд євро. Через відмову угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана підтримати фінансовий "мегапакет" рішення відклали до січня, коли заради цього збереться позачерговий саміт ЄС.

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Євросоюз НАТО Володимир Огризко новини України
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