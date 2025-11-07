Британія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax, але є нюанс

Програма постачання відбулась із затримкою у 8 років. Також постало питання актуальності бронетехніки.

Британія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax / Колаж: Главред, фото: wikipedia

Коротко про головне:

Британія оголосила про поставку перших 50 розвідувальних бронемашин Ajax

Попри затримку у 8 років, машини нарешті готові до розгортання на східному фланзі НАТО

Постало питання щодо актуальності використання бронетехніки у сучасних війнах, порівняно з набагато дешевшими дронами

Британські військові оголосили про постачання перших 50 броньованих розвідувальних машин Ajax, вартістю майже 10 мільйонів фунтів стерлінгів кожна. Машини нарешті готові до розгортання на східному фланзі НАТО.

Поставка відбулася з восьмирічною затримкою і попри критику щодо ефективності порівняно з дронами, що зараз домінують і є набагато дешевшими. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Заступник міністра оборони Люк Поллард визнав помилки, пов’язані з численними затримками - спочатку поставки планувалися ще у 2017 році, а потім на 2020 і 2021 роки.

"Нам варто засвоїти багато уроків. На виробництво Ajax знадобилося багато років, а мало б лише кілька місяців", - сказав Поллард.

Він наголосив, що місія Британії - підтримувати союзників по НАТО та зміцнювати оборону східного флангу, хоча конкретних планів використання бронемашини не озвучено.

Замовлення на розвідувальну бронемашину зробили ще у 2010 році, а поставки мали розпочатися на початку 2017, потім строки пересунулися на липень 2020 року.

Зазначено, що випробування у 2020-2021 роках виявили серйозні проблеми - надмірні вібрацію та шум, через які одинадцять військовослужбовців опинилися під тривалим медичним наглядом через шум у вухах та втрату слуху.

Під час демонстрації машини на заводі журналісти відзначили, що вона все ще досить гучна, хоча вже без перевищення норм. Джерела у війську уточнили, що беруші та навушники істотно покращили безпеку.

Основна версія Ajax призначена для фронтової розвідки у "сірій зоні" або навіть у тилу противника. Машина здатна вести спостереження на відстані до восьми кілометрів, а її троє членів екіпажу завдяки системі камер і сенсорів можуть залишатися всередині до тижня, не виходячи назовні.

Через затримки Ajax виходить у стрій уже на четвертому році війни в Україні, де бронетехніка не показала вирішальної переваги для жодної зі сторін. Дешеві дрони-камікадзе дедалі ефективніше знищують броню, легко виявляючи її поблизу фронту.

Втім, військові, які беруть участь у програмі, не вважають Ajax марною інвестицією.

"Ми не будемо воювати, як українці. Ajax не для окопних боїв, це інша концепція" - зазначив командир екіпажу сержант Ендрю Ролінсон.

За словами військових, британська армія у разі війни або миротворчої місії, наприклад, у повоєнній Україні - діятиме разом із союзниками, використовуючи весь спектр озброєнь - від винищувачів до піхоти.

Яка зброя найефективніша у війні зараз - думка експерта

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко розповів Главреду, що зараз на лінії фронту головна ударна сила в прямому і переносному сенсах - це бойові дрони, які на 90% ми виробляємо самі.

Він додає, що постачання зброї, особливо систем ППО і ракет дуже важливі, адже це потрібно для того, щоб закрити наше небо, щоб збиток від російських ударів по тилу був меншим, щоб гинуло менше мирного населення. І основний збиток тут знову-таки від ударів дронами. Класичні системи ППО розраховані на балістику і крилаті ракети, а проти дронів потрібно використовувати іншу зенітну зброю.

Постачання зброї для України - останні новини

Як повідомляв Главред раніше, Україна веде зі Сполученими Штатами Америки "позитивні" переговори про придбання ракет Tomahawk та іншої зброї дальньої дії. Про це заявила посол України у США Ольга Стефанишина.

Раніше Україна почала закупівлю у США ударних вертольотів AH-1Z Viper і транспортних UH-1Y Venom компанії Bell. Цей процес уже розпочався з підписання листа про наміри між українським урядом і компанією.

Крім того, як розповів президент України Володимир Зеленський Україна щороку отримуватиме системи протиповітряної оборони Patriot і з цього приводу вже готується відповідний контракт. Він стверджує, що з американською стороною вже налагоджено потрібні контакти щодо ППО.

