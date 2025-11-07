Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Британія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax, але є нюанс

Інна Ковенько
7 листопада 2025, 14:12
87
Програма постачання відбулась із затримкою у 8 років. Також постало питання актуальності бронетехніки.
Британія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax
Британія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax / Колаж: Главред, фото: wikipedia

Коротко про головне:

  • Британія оголосила про поставку перших 50 розвідувальних бронемашин Ajax
  • Попри затримку у 8 років, машини нарешті готові до розгортання на східному фланзі НАТО
  • Постало питання щодо актуальності використання бронетехніки у сучасних війнах, порівняно з набагато дешевшими дронами

Британські військові оголосили про постачання перших 50 броньованих розвідувальних машин Ajax, вартістю майже 10 мільйонів фунтів стерлінгів кожна. Машини нарешті готові до розгортання на східному фланзі НАТО.

відео дня

Поставка відбулася з восьмирічною затримкою і попри критику щодо ефективності порівняно з дронами, що зараз домінують і є набагато дешевшими. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Заступник міністра оборони Люк Поллард визнав помилки, пов’язані з численними затримками - спочатку поставки планувалися ще у 2017 році, а потім на 2020 і 2021 роки.

"Нам варто засвоїти багато уроків. На виробництво Ajax знадобилося багато років, а мало б лише кілька місяців", - сказав Поллард.

Він наголосив, що місія Британії - підтримувати союзників по НАТО та зміцнювати оборону східного флангу, хоча конкретних планів використання бронемашини не озвучено.

Замовлення на розвідувальну бронемашину зробили ще у 2010 році, а поставки мали розпочатися на початку 2017, потім строки пересунулися на липень 2020 року.

Зазначено, що випробування у 2020-2021 роках виявили серйозні проблеми - надмірні вібрацію та шум, через які одинадцять військовослужбовців опинилися під тривалим медичним наглядом через шум у вухах та втрату слуху.

Під час демонстрації машини на заводі журналісти відзначили, що вона все ще досить гучна, хоча вже без перевищення норм. Джерела у війську уточнили, що беруші та навушники істотно покращили безпеку.

Основна версія Ajax призначена для фронтової розвідки у "сірій зоні" або навіть у тилу противника. Машина здатна вести спостереження на відстані до восьми кілометрів, а її троє членів екіпажу завдяки системі камер і сенсорів можуть залишатися всередині до тижня, не виходячи назовні.

Через затримки Ajax виходить у стрій уже на четвертому році війни в Україні, де бронетехніка не показала вирішальної переваги для жодної зі сторін. Дешеві дрони-камікадзе дедалі ефективніше знищують броню, легко виявляючи її поблизу фронту.

Втім, військові, які беруть участь у програмі, не вважають Ajax марною інвестицією.

"Ми не будемо воювати, як українці. Ajax не для окопних боїв, це інша концепція" - зазначив командир екіпажу сержант Ендрю Ролінсон.

За словами військових, британська армія у разі війни або миротворчої місії, наприклад, у повоєнній Україні - діятиме разом із союзниками, використовуючи весь спектр озброєнь - від винищувачів до піхоти.

Яка зброя найефективніша у війні зараз - думка експерта

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко розповів Главреду, що зараз на лінії фронту головна ударна сила в прямому і переносному сенсах - це бойові дрони, які на 90% ми виробляємо самі.

Він додає, що постачання зброї, особливо систем ППО і ракет дуже важливі, адже це потрібно для того, щоб закрити наше небо, щоб збиток від російських ударів по тилу був меншим, щоб гинуло менше мирного населення. І основний збиток тут знову-таки від ударів дронами. Класичні системи ППО розраховані на балістику і крилаті ракети, а проти дронів потрібно використовувати іншу зенітну зброю.

Постачання зброї для України - останні новини

Як повідомляв Главред раніше, Україна веде зі Сполученими Штатами Америки "позитивні" переговори про придбання ракет Tomahawk та іншої зброї дальньої дії. Про це заявила посол України у США Ольга Стефанишина.

Раніше Україна почала закупівлю у США ударних вертольотів AH-1Z Viper і транспортних UH-1Y Venom компанії Bell. Цей процес уже розпочався з підписання листа про наміри між українським урядом і компанією.

Крім того, як розповів президент України Володимир Зеленський Україна щороку отримуватиме системи протиповітряної оборони Patriot і з цього приводу вже готується відповідний контракт. Він стверджує, що з американською стороною вже налагоджено потрібні контакти щодо ППО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні військова допомога постачання зброї
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Не лише Київ: у Кремлі придумали ще одного "винуватця" продовження війни

Не лише Київ: у Кремлі придумали ще одного "винуватця" продовження війни

15:12Війна
РФ тотально прострілюють: ГУР здійснило успішну операцію в глибокому тилу ворога

РФ тотально прострілюють: ГУР здійснило успішну операцію в глибокому тилу ворога

14:19Світ
Називався "братом" Єрмака та вимагав $100 тисяч: поліція зловила групу шахраїв

Називався "братом" Єрмака та вимагав $100 тисяч: поліція зловила групу шахраїв

13:58Україна
Реклама

Популярне

Більше
Камалія попрощалася з донькою: що сталося

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Лавров втратив посаду після провалу переговорів з Трампом - хто його замінить

Лавров втратив посаду після провалу переговорів з Трампом - хто його замінить

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

Останні новини

15:12

Не лише Київ: у Кремлі придумали ще одного "винуватця" продовження війни

15:10

"Є що приховувати": учасниця "Холостяка" різко висловилася про Софію Шамію

14:57

"Метою є зменшення загроз": в ЄС заборонили видачу росіянам багаторазових віз

14:47

Цвіль зникне назавжди: один натуральний засіб творить дива без хіміїВідео

14:40

До кордону з Польщею: стало відомо, де побудуть другу в Україні євроколію

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
14:39

Українці зможуть безкоштовно проїхати 3 000 км на потязі: коли запрацює програма

14:19

РФ тотально прострілюють: ГУР здійснило успішну операцію в глибокому тилу ворога

14:12

Британія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax, але є нюанс

14:08

Україною поширюється небезпечна рослина: що про неї відомо

Реклама
13:58

Називався "братом" Єрмака та вимагав $100 тисяч: поліція зловила групу шахраїв

13:53

Зимова мода 2026: які шуби і пальта стануть конкурентами пуховиківВідео

13:34

Вогонь, лабіринт і навчальна тривога: Куцевалов та Олос стали рятувальниками ДСНС у шоу "Місія впоратися"

13:29

Друга дитина: Тіна Кароль натякнула на новий статус

13:25

Іван Грозний утік, Москву спалили дотла — що приховують підручники історії РосіїВідео

13:24

В Україну мчить різке похолодання: названа дата, коли погода остаточно зіпсується

13:22

Найшвидший сніданок з яйця: три інгредієнти, 40 секунд і все готово

13:16

Вийшла з себе: Гузєєва влаштувала гучні розбірки в аеропортуВідео

13:04

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

13:01

Астрологи назвали найзавзятіших знаків зодіаку: завжди йдуть до кінця

12:49

В СРСР цю закуску розмітали зі столу за хвилину: рецепт давно забутої страви

Реклама
12:39

Нова фаворитка Путіна, якій приписують роман з диктатором, серйозно зганьбилася

12:33

Елітна квартира родини Гетманцева в Ніцці за майже 1 млн євро підриває довіру до влади — політолог

12:32

Одна ампула - і рослина в цвіту: названо копійчаний аптечний засіб для декабристаВідео

12:22

Почнеться справжня "біла смуга": кому раптово пощастить до кінця рокуВідео

12:16

Орбан їде до Білого дому: що вимагатиме від Трампа

12:07

У РФ визвірилися на екскоханку Путіна та її нового чоловіка: що вони накоїли

12:06

На вагу золота: ціна базового продукту шокувала українців

11:49

Під загрозою шість областей: ЗМІ назвали головну небезпеку російських КАБів

11:43

Китайський гороскоп на завтра 8 листопада: Кроликам - образа, Мавпам - загроза

11:42

ТСК ВР: великі премії та гонорари керівництву "Укренерго" за каденції Кудрицького були закладенні в тарифи для населення

11:26

"Можуть сплачувати": у ВРУ заговорили про підвищення тарифів для населення

11:22

Путініст Стас Михайлов відправляє дітей із РФ - що сталося

11:12

З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України

10:57

РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

10:51

"Мені не близька": зрадниця Ані Лорак приголомшила одкровенням про доньку

10:48

Чому 8 листопада не можна перевантажувати себе: яке церковне свято

10:40

В РФ заявили про підготовку диверсії на ЗАЕС: експерт оцінила ризик аварії

10:36

Є влучання: росіяни атакували енергетику в Одеській областіФото

10:29

У РФ напали на сестру Регіни Тодоренко - як відреагувала запроданка

10:19

Хто стоїть за найгучнішими злочинами країни: телеканал 2+2 покаже ексклюзивні кадри спецоперацій у документальному серіалі "ДБР. Резонансні розслідування"

Реклама
10:04

Україні загрожує "вічна війна": з’явився тривожний прогноз

09:55

Рік О'Коннелл повертається: кінофраншизу "Мумія" готують до нового фільму

09:32

Уперше за багато років: Каменських прибрала кучері та кардинально змінила образ

09:28

Вогняна ніч у Криму: ССО знищили ворожі резервуари та поїзди з паливомВідео

09:23

Мало і дорого: в Україні став дефіцитом базовий продукт, що буде з цінами

09:15

Гороскоп на завтра 8 листопада: Терезам - велика удача, Стрільцям - радість

09:00

300+ курсів замість хаотичних тренінгів: БаДМ формує культуру навчання новини компанії

08:45

Tomahawk і не тільки: Україна веде позитивні переговори зі США

08:31

Армія РФ вперше за понад два роки близька до великого завоювання України - WSJ

08:27

Бої за Покровськ: що відбувається у містіПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти