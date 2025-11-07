Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Метою є зменшення загроз": в ЄС заборонили видачу росіянам багаторазових віз

Віталій Кірсанов
7 листопада 2025, 14:57
24
Тепер громадянам РФ потрібно буде подаватися на візу щоразу перед в'їздом до ЄС.
У ЄС заборонили видачу росіянам багаторазових віз
У ЄС заборонили видачу росіянам багаторазових віз / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Причина скасування мультивіз - підвищені ризики для безпеки
  • Громадян РФ будуть ретельніше перевіряти

Європейська комісія ухвалила посилення правил щодо надання віз росіянам для в'їзду на територію ЄС. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті ЄК.

Зазначається, що причиною цього є підвищені безпекові ризики через безпідставну агресію РФ проти України та використання Москвою міграції як зброї, акту саботажу та потенційного зловживання візами. За новими правилами російські громадяни більше не зможуть отримувати багаторазові візи.

відео дня

"Це означає, що громадяни Росії повинні будуть подавати нову заявку на візу щоразу, коли планують поїздку до ЄС, що дасть змогу ретельніше та частіше перевіряти заявників з метою зменшення будь-яких потенційних ризиків для безпеки. Метою є зменшення загроз для громадського порядку та внутрішньої безпеки", - йдеться у звіті ЄС.

Водночас там додали, що можливі винятки для правозахисників і незалежних журналістів, які є громадянами РФ.

"Зараз ми стикаємося з безпрецедентними порушеннями порядку та диверсіями з використанням безпілотників на нашій території. Ми зобов'язані захищати наших громадян. Відтепер до громадян Росії, які подають заявки на візу для в'їзду в ЄС, застосовуватимуться суворіші правила. Подорожі до ЄС і вільне пересування його територією є привілеєм, а не само собою зрозумілим правом", - зазначила Кая Каллас, віцепрезидент Європейської комісії.

Представник ЄК Маркус Ламмерт також зазначив, що в ЄК говорять про запровадження додаткових візових обмежень для росіян.

"Європейська комісія може за необхідності ухвалювати м'якші або суворіші правила видачі, наприклад, багаторазових віз, яких мають дотримуватися всі консульства Шенгенської зони", - заявив він.

Санкції проти Росії - останні новини

Європейський Союз 23 жовтня ухвалив 19-й пакет санкцій проти країни-агресора Росії.

Нагадаємо, Главред писав, що раніше в Європейському Союзі придумали спосіб, як обійти позицію Угорщини і знизити ризик вето на продовження санкцій проти Росії.

Раніше міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації, який торкнеться великих нафтових компаній країни - "Роснефти" і "Лукойлу".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз війна в Україні Еврокомиссия вторгнення Росії росіяни санкції Євросоюзу Вступ України до Євросоюзу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар різко впав у ціні, євро дешевшає: курс валют на 10 листопада

Долар різко впав у ціні, євро дешевшає: курс валют на 10 листопада

16:53Економіка
Влупить -1 і литимуть дощі: де найближчими днями "вріже" мороз

Влупить -1 і литимуть дощі: де найближчими днями "вріже" мороз

15:25Синоптик
Не лише Київ: у Кремлі вигадали ще одного "винуватця" продовження війни

Не лише Київ: у Кремлі вигадали ще одного "винуватця" продовження війни

15:12Війна
Реклама

Популярне

Більше
Камалія попрощалася з донькою: що сталося

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

Ретроградний Меркурій вдарить по чотирьох знаках зодіаку - кого чекають труднощі

Ретроградний Меркурій вдарить по чотирьох знаках зодіаку - кого чекають труднощі

Останні новини

16:53

Долар різко впав у ціні, євро дешевшає: курс валют на 10 листопада

16:52

Візит Джолі до Херсона: скандал із ТЦК розлютив київських чиновників - Telegraph

16:47

Прямо біля поїзда: Анджеліна Джолі отримала особливий подарунок в УкраїніВідео

16:39

Один спосіб очищення нержавійки підкорив Мережу: холодильник блищить, як дзеркалоВідео

16:35

Ціна стрімко "летить" у прірву: в Україні неочікувано подешевшав популярний овоч

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
16:33

Росіяни з дрона обстріляли маршрутку на Херсонщині: є загиблий та поранені

16:20

Чи тече у ваших жилах східна кров: прізвища українців з турецьким минулим

16:13

"Говорила маячню": подруги Повалій раптово розкрили її справжнє обличчя

15:55

"Мобілізував" майже 90 тисяч москвичів: СБУ повідомила Собяніну про підозру

Реклама
15:48

Гончаренка могли інтегрувати в партію Порошенка як "ФСБшну консерву" - військовий

15:44

Лавров "потрапив у немилість" Путіна: у Кремлі зробили публічну заяву

15:42

Відомий актор Михайло Кукуюк здійснив мрію сина полеглого захисника

15:25

Влупить -1 і литимуть дощі: де найближчими днями "вріже" мороз

15:12

Не лише Київ: у Кремлі вигадали ще одного "винуватця" продовження війни

15:10

"Є що приховувати": учасниця "Холостяка" різко висловилася про Софію Шамію

14:57

"Метою є зменшення загроз": в ЄС заборонили видачу росіянам багаторазових віз

14:47

Цвіль зникне назавжди: один натуральний засіб творить дива без хіміїВідео

14:40

До кордону з Польщею: стало відомо, де побудуть другу в Україні євроколію

14:39

Українці зможуть безкоштовно проїхати 3 000 км на потязі: коли запрацює програма

14:19

РФ тотально прострілюють: ГУР здійснило успішну операцію в глибокому тилу ворога

Реклама
14:12

Британія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax, але є нюанс

14:08

Україною поширюється небезпечна рослина: що про неї відомо

13:58

Називався "братом" Єрмака та вимагав $100 тисяч: поліція зловила групу шахраївФото

13:53

Зимова мода 2026: які шуби і пальта стануть конкурентами пуховиківВідео

13:34

Вогонь, лабіринт і навчальна тривога: Куцевалов та Олос стали рятувальниками ДСНС у шоу "Місія впоратися"

13:29

Друга дитина: Тіна Кароль натякнула на новий статус

13:25

Іван Грозний утік, Москву спалили дотла — що приховують підручники історії РосіїВідео

13:24

В Україну мчить різке похолодання: названа дата, коли погода остаточно зіпсується

13:22

Найшвидший сніданок з яйця: три інгредієнти, 40 секунд і все готово

13:16

Вийшла з себе: Гузєєва влаштувала гучні розбірки в аеропортуВідео

13:04

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

13:01

Астрологи назвали найзавзятіших знаків зодіаку: завжди йдуть до кінця

12:49

В СРСР цю закуску розмітали зі столу за хвилину: рецепт давно забутої страви

12:39

Нова фаворитка Путіна, якій приписують роман з диктатором, серйозно зганьбилася

12:33

Елітна квартира родини Гетманцева в Ніцці за майже 1 млн євро підриває довіру до влади — політолог

12:32

Одна ампула - і рослина в цвіту: названо копійчаний аптечний засіб для декабристаВідео

12:22

Почнеться справжня "біла смуга": кому раптово пощастить до кінця рокуВідео

12:16

Орбан їде до Білого дому: що вимагатиме від Трампа

12:07

У РФ визвірилися на екскоханку Путіна та її нового чоловіка: що вони накоїли

12:06

На вагу золота: ціна базового продукту шокувала українців

Реклама
11:49

Під загрозою шість областей: ЗМІ назвали головну небезпеку російських КАБів

11:43

Китайський гороскоп на завтра 8 листопада: Кроликам - образа, Мавпам - загроза

11:42

ТСК ВР: великі премії та гонорари керівництву "Укренерго" за каденції Кудрицького були закладенні в тарифи для населення

11:26

"Можуть сплачувати": у ВРУ заговорили про підвищення тарифів для населення

11:22

Путініст Стас Михайлов відправляє дітей із РФ - що сталося

11:12

З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України

10:57

РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

10:51

"Мені не близька": зрадниця Ані Лорак приголомшила одкровенням про доньку

10:48

Чому 8 листопада не можна перевантажувати себе: яке церковне свято

10:40

В РФ заявили про підготовку диверсії на ЗАЕС: експерт оцінила ризик аварії

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти