"Метою є зменшення загроз": в ЄС заборонили видачу росіянам багаторазових віз

Тепер громадянам РФ потрібно буде подаватися на візу щоразу перед в'їздом до ЄС.

У ЄС заборонили видачу росіянам багаторазових віз / колаж: Главред, фото: УНІАН

Причина скасування мультивіз - підвищені ризики для безпеки

Громадян РФ будуть ретельніше перевіряти

Європейська комісія ухвалила посилення правил щодо надання віз росіянам для в'їзду на територію ЄС. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті ЄК.

Зазначається, що причиною цього є підвищені безпекові ризики через безпідставну агресію РФ проти України та використання Москвою міграції як зброї, акту саботажу та потенційного зловживання візами. За новими правилами російські громадяни більше не зможуть отримувати багаторазові візи.

"Це означає, що громадяни Росії повинні будуть подавати нову заявку на візу щоразу, коли планують поїздку до ЄС, що дасть змогу ретельніше та частіше перевіряти заявників з метою зменшення будь-яких потенційних ризиків для безпеки. Метою є зменшення загроз для громадського порядку та внутрішньої безпеки", - йдеться у звіті ЄС.

Водночас там додали, що можливі винятки для правозахисників і незалежних журналістів, які є громадянами РФ.

"Зараз ми стикаємося з безпрецедентними порушеннями порядку та диверсіями з використанням безпілотників на нашій території. Ми зобов'язані захищати наших громадян. Відтепер до громадян Росії, які подають заявки на візу для в'їзду в ЄС, застосовуватимуться суворіші правила. Подорожі до ЄС і вільне пересування його територією є привілеєм, а не само собою зрозумілим правом", - зазначила Кая Каллас, віцепрезидент Європейської комісії.

Представник ЄК Маркус Ламмерт також зазначив, що в ЄК говорять про запровадження додаткових візових обмежень для росіян.

"Європейська комісія може за необхідності ухвалювати м'якші або суворіші правила видачі, наприклад, багаторазових віз, яких мають дотримуватися всі консульства Шенгенської зони", - заявив він.

Санкції проти Росії - останні новини

Європейський Союз 23 жовтня ухвалив 19-й пакет санкцій проти країни-агресора Росії.

Нагадаємо, Главред писав, що раніше в Європейському Союзі придумали спосіб, як обійти позицію Угорщини і знизити ризик вето на продовження санкцій проти Росії.

Раніше міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації, який торкнеться великих нафтових компаній країни - "Роснефти" і "Лукойлу".

