Росіяни знову звинуватили Україну у призупиненні переговорів про мир.

Пєсков стверджує, що продовження бойових дій провокує не Росія / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скріншот

Що сказав Пєсков:

Між Україною та Росією немає довіри

Паузу у переговорах спровокувала Україна

Європейські держави спонукають Україну продовжувати війну

Прес-секретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков вкотре видав маячню щодо закінчення війни в Україні. У Кремлі вигадали нову перепону на шляху до мирного врегулювання.

Як повідомляють російські ЗМІ, за словами Пєскова, між Києвом та Москвою очевидно відсутня довіра, а пауза у переговорному процесі виникла "через Київ і провокації Європи".

В чому нібито винна Україна та її європейські союзники

Речник Путіна сказав, що українська сторона не хоче йти шляхом політико-дипломатичного врегулювання. Найімовірніше, у трактуванні Пєскова це означає, що Кремль незадоволений небажанням України капітулювати.

Водночас претензії у Росії є і до Європи. Вона нібито спонукає Київ продовжувати війну. Пєсков також додав, що бойові дії, на продовження яких Україну буцім то підбивають європейці, "з кожним днем ​​лише погіршують становище української сторони".

Коли Росія може насправді почати робити кроки для закінчення війни

Главред писав, що на думку колишнього глави Луганської військово-цивільної адміністрації, ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгія Туки, змусити Путіна завершити війну можуть лише певні фактори. Перший - досягнення ним власних цілей, другий - виснаження або Росії, або України.

У першому випадку можливе заморожування війни вздовж лінії фронту, у другому - капітуляція України. Теоретично обидві сторони можуть виснажитися одночасно, проте наразі немає передумов для реалізації жодного з цих сценаріїв у найближчому майбутньому.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Раніше у Великобританії заявили, що президент США Дональд Трамп має потенціал стати тією ключовою фігурою, яка змусить російського лідера Путіна розпочати мирні переговори щодо війни в Україні.

Напередодні стало відомо, що після того, як питання з Газою буде закрите, США зосередяться на завершенні війни в Україні. В питанні вирішення війни в Україні є деякий прогрес.

Нагадаємо, Главред писав, що лише військово-стратегічна поразка може змусити російського диктатора та воєнного злочинця Путіна закінчити війну проти України.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

