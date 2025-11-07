Не лише Київ: у Кремлі вигадали ще одного "винуватця" продовження війни

Що сказав Пєсков:
- Між Україною та Росією немає довіри
- Паузу у переговорах спровокувала Україна
- Європейські держави спонукають Україну продовжувати війну
Прес-секретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков вкотре видав маячню щодо закінчення війни в Україні. У Кремлі вигадали нову перепону на шляху до мирного врегулювання.
Як повідомляють російські ЗМІ, за словами Пєскова, між Києвом та Москвою очевидно відсутня довіра, а пауза у переговорному процесі виникла "через Київ і провокації Європи".
В чому нібито винна Україна та її європейські союзники
Речник Путіна сказав, що українська сторона не хоче йти шляхом політико-дипломатичного врегулювання. Найімовірніше, у трактуванні Пєскова це означає, що Кремль незадоволений небажанням України капітулювати.
Водночас претензії у Росії є і до Європи. Вона нібито спонукає Київ продовжувати війну. Пєсков також додав, що бойові дії, на продовження яких Україну буцім то підбивають європейці, "з кожним днем лише погіршують становище української сторони".
Коли Росія може насправді почати робити кроки для закінчення війни
Главред писав, що на думку колишнього глави Луганської військово-цивільної адміністрації, ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгія Туки, змусити Путіна завершити війну можуть лише певні фактори. Перший - досягнення ним власних цілей, другий - виснаження або Росії, або України.
У першому випадку можливе заморожування війни вздовж лінії фронту, у другому - капітуляція України. Теоретично обидві сторони можуть виснажитися одночасно, проте наразі немає передумов для реалізації жодного з цих сценаріїв у найближчому майбутньому.
Закінчення війни в Україні - останні новини
Раніше у Великобританії заявили, що президент США Дональд Трамп має потенціал стати тією ключовою фігурою, яка змусить російського лідера Путіна розпочати мирні переговори щодо війни в Україні.
Напередодні стало відомо, що після того, як питання з Газою буде закрите, США зосередяться на завершенні війни в Україні. В питанні вирішення війни в Україні є деякий прогрес.
Нагадаємо, Главред писав, що лише військово-стратегічна поразка може змусити російського диктатора та воєнного злочинця Путіна закінчити війну проти України.
Про персону: Дмитро Пєсков
Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.
Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".
