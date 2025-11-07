До кордону з Польщею: стало відомо, де побудуть другу в Україні євроколію

На будівництво Україна отримала перші грантові 73,5 млн євро

Поблизу Львова побудують другу євроколію в Україні / Колаж: Главред, фото: Укрзалізниця

Коротко:

На Львівщині почали будівництво другої євроколії в Україні

Протяжність колії складе близько 80 км

Побудувати колію планують до кінця 2027 року

В Україні розпочали будівництво другої євроколії від кордону з Польщею до Скнилова поблизу Львова. Протяжність колії складе близько 80 км, а завершити будівництво планують до кінця 2027 року.

На будівництво колії Україна отримала від Єврокомісії перші грантові 73,5 млн євро. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Цей проєкт - частина ширшої стратегії інтеграції української залізничної системи до європейського транспортного простору. Він сприятиме розвитку логістики, підвищить ефективність торгівлі та зміцнить фізичні зв’язки між Україною та основними транспортними коридорами ЄС", - зазначив міністр.

Він додав, що два місяці тому відкрили першу в сучасній історії України євроколію між Чопом та Ужгородом. Наразі 9,5 тисяч пасажирів вже скористалися цими маршрутами.

"Укрзалізниця" - останні новини по темі

Як писав Главред, в Україні подорожчають залізничні квитки. Укрзалізниця планує підвищити ціну на квитки 1 класу "Інтерсіті" та вагонів СВ. За допомогою отриманих коштів планується збільшити дохід перевізника. Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував запуск комплексної програми "зимової підтримки" для населення. Зокрема запустять спеціальноу програму транспортної підтримки для всіх українців, умежах якої кожен українець зможе безкоштовно проїхати залізницею до 3000 кілометрів усередині країни.

Крім того, "Укрзалізниця" актуалізувала правила перевезення тварин у поїздах. Зміни торкнулися поїздок українців із домашніми улюбленцями в усіх типах вагонів.

