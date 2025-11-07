Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

До кордону з Польщею: стало відомо, де побудуть другу в Україні євроколію

Інна Ковенько
7 листопада 2025, 14:40
305
На будівництво Україна отримала перші грантові 73,5 млн євро
Поблизу Львова побудують другу євроколію в Україні
Поблизу Львова побудують другу євроколію в Україні / Колаж: Главред, фото: Укрзалізниця

Коротко:

  • На Львівщині почали будівництво другої євроколії в Україні
  • Протяжність колії складе близько 80 км
  • Побудувати колію планують до кінця 2027 року

В Україні розпочали будівництво другої євроколії від кордону з Польщею до Скнилова поблизу Львова. Протяжність колії складе близько 80 км, а завершити будівництво планують до кінця 2027 року.

На будівництво колії Україна отримала від Єврокомісії перші грантові 73,5 млн євро. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

відео дня

"Цей проєкт - частина ширшої стратегії інтеграції української залізничної системи до європейського транспортного простору. Він сприятиме розвитку логістики, підвищить ефективність торгівлі та зміцнить фізичні зв’язки між Україною та основними транспортними коридорами ЄС", - зазначив міністр.

Він додав, що два місяці тому відкрили першу в сучасній історії України євроколію між Чопом та Ужгородом. Наразі 9,5 тисяч пасажирів вже скористалися цими маршрутами.

"Укрзалізниця" - останні новини по темі

Як писав Главред, в Україні подорожчають залізничні квитки. Укрзалізниця планує підвищити ціну на квитки 1 класу "Інтерсіті" та вагонів СВ. За допомогою отриманих коштів планується збільшити дохід перевізника. Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував запуск комплексної програми "зимової підтримки" для населення. Зокрема запустять спеціальноу програму транспортної підтримки для всіх українців, умежах якої кожен українець зможе безкоштовно проїхати залізницею до 3000 кілометрів усередині країни.

Крім того, "Укрзалізниця" актуалізувала правила перевезення тварин у поїздах. Зміни торкнулися поїздок українців із домашніми улюбленцями в усіх типах вагонів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Укрзалізниця залізниця ЗАЛІЗНИЧНІ квитки
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар різко впав у ціні, євро дешевшає: курс валют на 10 листопада

Долар різко впав у ціні, євро дешевшає: курс валют на 10 листопада

16:53Економіка
Влупить -1 і литимуть дощі: де найближчими днями "вріже" мороз

Влупить -1 і литимуть дощі: де найближчими днями "вріже" мороз

15:25Синоптик
Не лише Київ: у Кремлі вигадали ще одного "винуватця" продовження війни

Не лише Київ: у Кремлі вигадали ще одного "винуватця" продовження війни

15:12Війна
Реклама

Популярне

Більше
Камалія попрощалася з донькою: що сталося

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

Ретроградний Меркурій вдарить по чотирьох знаках зодіаку - кого чекають труднощі

Ретроградний Меркурій вдарить по чотирьох знаках зодіаку - кого чекають труднощі

Останні новини

16:53

Долар різко впав у ціні, євро дешевшає: курс валют на 10 листопада

16:52

Візит Джолі до Херсона: скандал із ТЦК розлютив київських чиновників - Telegraph

16:47

Прямо біля поїзда: Анджеліна Джолі отримала особливий подарунок в УкраїніВідео

16:39

Один спосіб очищення нержавійки підкорив Мережу: холодильник блищить, як дзеркалоВідео

16:35

Ціна стрімко "летить" у прірву: в Україні неочікувано подешевшав популярний овоч

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
16:33

Росіяни з дрона обстріляли маршрутку на Херсонщині: є загиблий та поранені

16:20

Чи тече у ваших жилах східна кров: прізвища українців з турецьким минулим

16:13

"Говорила маячню": подруги Повалій раптово розкрили її справжнє обличчя

15:55

"Мобілізував" майже 90 тисяч москвичів: СБУ повідомила Собяніну про підозру

Реклама
15:48

Гончаренка могли інтегрувати в партію Порошенка як "ФСБшну консерву" - військовий

15:44

Лавров "потрапив у немилість" Путіна: у Кремлі зробили публічну заяву

15:42

Відомий актор Михайло Кукуюк здійснив мрію сина полеглого захисника

15:25

Влупить -1 і литимуть дощі: де найближчими днями "вріже" мороз

15:12

Не лише Київ: у Кремлі вигадали ще одного "винуватця" продовження війни

15:10

"Є що приховувати": учасниця "Холостяка" різко висловилася про Софію Шамію

14:57

"Метою є зменшення загроз": в ЄС заборонили видачу росіянам багаторазових віз

14:47

Цвіль зникне назавжди: один натуральний засіб творить дива без хіміїВідео

14:40

До кордону з Польщею: стало відомо, де побудуть другу в Україні євроколію

14:39

Українці зможуть безкоштовно проїхати 3 000 км на потязі: коли запрацює програма

14:19

РФ тотально прострілюють: ГУР здійснило успішну операцію в глибокому тилу ворога

Реклама
14:12

Британія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax, але є нюанс

14:08

Україною поширюється небезпечна рослина: що про неї відомо

13:58

Називався "братом" Єрмака та вимагав $100 тисяч: поліція зловила групу шахраївФото

13:53

Зимова мода 2026: які шуби і пальта стануть конкурентами пуховиківВідео

13:34

Вогонь, лабіринт і навчальна тривога: Куцевалов та Олос стали рятувальниками ДСНС у шоу "Місія впоратися"

13:29

Друга дитина: Тіна Кароль натякнула на новий статус

13:25

Іван Грозний утік, Москву спалили дотла — що приховують підручники історії РосіїВідео

13:24

В Україну мчить різке похолодання: названа дата, коли погода остаточно зіпсується

13:22

Найшвидший сніданок з яйця: три інгредієнти, 40 секунд і все готово

13:16

Вийшла з себе: Гузєєва влаштувала гучні розбірки в аеропортуВідео

13:04

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

13:01

Астрологи назвали найзавзятіших знаків зодіаку: завжди йдуть до кінця

12:49

В СРСР цю закуску розмітали зі столу за хвилину: рецепт давно забутої страви

12:39

Нова фаворитка Путіна, якій приписують роман з диктатором, серйозно зганьбилася

12:33

Елітна квартира родини Гетманцева в Ніцці за майже 1 млн євро підриває довіру до влади — політолог

12:32

Одна ампула - і рослина в цвіту: названо копійчаний аптечний засіб для декабристаВідео

12:22

Почнеться справжня "біла смуга": кому раптово пощастить до кінця рокуВідео

12:16

Орбан їде до Білого дому: що вимагатиме від Трампа

12:07

У РФ визвірилися на екскоханку Путіна та її нового чоловіка: що вони накоїли

12:06

На вагу золота: ціна базового продукту шокувала українців

Реклама
11:49

Під загрозою шість областей: ЗМІ назвали головну небезпеку російських КАБів

11:43

Китайський гороскоп на завтра 8 листопада: Кроликам - образа, Мавпам - загроза

11:42

ТСК ВР: великі премії та гонорари керівництву "Укренерго" за каденції Кудрицького були закладенні в тарифи для населення

11:26

"Можуть сплачувати": у ВРУ заговорили про підвищення тарифів для населення

11:22

Путініст Стас Михайлов відправляє дітей із РФ - що сталося

11:12

З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України

10:57

РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

10:51

"Мені не близька": зрадниця Ані Лорак приголомшила одкровенням про доньку

10:48

Чому 8 листопада не можна перевантажувати себе: яке церковне свято

10:40

В РФ заявили про підготовку диверсії на ЗАЕС: експерт оцінила ризик аварії

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти