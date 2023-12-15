Орбан "розморозить" 50 млрд євро для України: "друг Путіна" висунув вимогу

Угорщина повинна отримати все, що їй належить – це відмінна можливість продемонструвати свою позицію, сказав прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.

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Угорщина користується ситуацією за допомогою Україні, щоб отримати гроші від ЄС / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Угорщина готова розблокувати пакет військової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро, якщо Євросоюз, в свою чергу, виплатить Будапешту всі заморожені кошти. Про це заявив угорський прем'єр Віктор Орбан.

Як повідомляє Bloomberg, він сказав про те, що вже наступного року, коли лідери країн ЄС проведуть зустріч з метою перегляду виділення Україні грошових коштів, Угорщина повинна переконатися в отриманні коштів, які їй повинні виділити. (Йдеться про 30 мільярдів євро, 10 з яких ЄС вже розморозив, - ред.)

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"Це відмінна можливість для Угорщини чітко дати зрозуміти, що вона повинна отримати все, що їй належить", - підкреслив Віктор Орбан.

Нагадаємо, Єврокомісія хоче виділити Угорщині 10 млрд євро. Там заявили, що Будапешт виконав потрібні вимоги для виділення грошей. Тепер Орбан вимагає решту суми.

Угорщина заблокувала 50 млрд євро допомоги для України

Євросоюз не схвалив виділення Україні 50 млрд євро, оскільки ініціативу заблокував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Тепер питання мають розглянути наступного року.

Президент Євроради Шарль Мішель вважає, що Київ все одно отримає кошти.

"У нас є інструменти для того, щоб гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей "мегапакет". І це - сигнал, який ми хочемо послати Україні", - сказав він.

Повторне голосування про надання Україні пакету допомоги від ЄС відбудеться вже в січні, сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він висловив упевненість в тому, що з Орбаном, який блокує пакет, в результаті вдасться домовитися.

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