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Байден відповів, чи стане Україна членом НАТО

Анна Ярославська
13 грудня 2023, 08:59
Передусім, потрібно подбати про те, щоб Україна перемогла у війні, вважає президент США.
Джо Байден, НАТО
Джо Байден заявив, що членство в НАТО - це майбутнє України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Президент США Джо Байден заявив, що майбутнє України пов'язане з НАТО. За його словами, "в цьому немає жодних сумнівів". Про це глава Білого дому заявив під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським.

Він нагадав умови для членства України в Альянсі.

"Як ми заявили у Вільнюсі, Україна стане членом НАТО, коли всі союзники погодяться і умови вступу будуть дотримані. Поки ми повинні переконатися, що вони (Україна — ред.) переможуть у війні", - сказав Байден.

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Американський лідер нагадав, що була запущена спільна програма допомоги разом з лідерами Великої сімки на саміті у Вільнюсі, яка визначає довгострокові зобов'язання щодо підтримки українських потреб захисту.

"Ми також провели конференцію індустрій захисної сфери минулого тижня у Вашингтоні, щоб виконати цю критичну задачу. Отже, будемо рухатися крок за кроком", — додав Байден.

Також президент США підкреслив, що дуже пишається тим, яким потужним та об'єднаним став Північноатлантичний альянс.

Як повідомляв Главред, Джо Байден підписав документ про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів.

Нагадаємо, США і Україна запустять спільне виробництво зброї. Про це йшлося під час американо-української конференції оборонно-промислової бази, яка відбулася 6 грудня в Міністерстві торгівлі у Вашингтоні.

Членство України в НАТО

Україні дали рекомендації для вступу до НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що Україна повинна боротися з корупцією та підтримувати права людей. За його словами, Україна набагато ближче до НАТО як ніколи раніше.

Ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив ідею про вступ України до Північноатлантичного альянсу, ігноруючи тимчасово окуповані Росією території. Він вважає, що часткове членство України показало б Росії, що вона не може зупинити приєднання України до Альянсу.

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що деякі західні чиновники пропонували керівництву України угоду, яка передбачала територіальні поступки Росії в обмін на членство в НАТО або Європейському Союзі.

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