Називався "братом" Єрмака та вимагав $100 тисяч: поліція зловила групу шахраїв

Затримані обіцяли за 100 тисяч доларів влаштувати на високу посаду в ОП.

Єрмак заявив, що поліція викрила шахраїв, які "прикривалися" його прізвищем

Шахраї використали прізвище Єрмака

Затримані обіцяли за 100 тисяч фейкову посаду в ОП

У пʼятницю, 7 листопада, поліція спіймала на гарячому групу шахраїв. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він написав, що група затриманих "прикривалася" його прізвищем і вимагала 100 тисяч доларів за "високу" посаду у відомстві.

"Щойно дізнався від поліції, що вони зловили "на гарячому" групу шахраїв. Очолював її такий собі Єрмак Д.С., який називався моїм двоюрідним братом", - зазначив Єрмак.

Керівник ОП наголосив, що це є шахрайством.

"Звісно, це шахрайська вигадка. Використовуючи таку легенду, він намагався виманити 100 тисяч доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в Офісі Президента", - йдеться в повідомленні.

Єрмак висловив впевненість, що "злочинці отримають справедливе покарання".

Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

