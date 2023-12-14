Орбан уперся в питанні України, в ЄС ним "ситі по горло"

Решта країн Євросоюзу можуть приймати ключові рішення і без Угорщини, якщо вона продовжить блокування.

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Віктор Орбан шукає приводи для невступу України в ЄС / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжує виступати проти початку переговорів щодо вступу України до ЄС. Про це він повідомив журналістам перед самітом.

"Ми встановили 7 умов, які супроводжували статус кандидата України. І за оцінкою Єврокомісії, три з семи не виконані. Немає причини що-небудь обговорювати, є сенс до цього повернутися, коли Україна виконає все", - заявив він.

У кулуарах кажуть, що "ситі по горло" через Орбана

При цьому, як повідомляє Європейська правда, високопоставлений чиновник Євросоюзу на умовах анонімності зізнався, що країни ЄС "ситі по горло" поведінкою угорської влади. Так він прокоментував блокування Угорщиною рішення щодо початку переговорів про членство України і виділення їй 50 мільярдів євро допомоги, спілкуючись з журналістами в Брюсселі.

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"Я не маю права говорити це як офіційний представник ЄС, але держави-члени ситі по горло цим, тому що без будь-якої очевидної причини вони руйнують єдність ЄС в питанні, яке становить життєво важливий інтерес для ЄС".

Також чиновник заявив, що інші країни Євросоюзу можуть приймати ключові рішення і без Угорщини, якщо вона продовжить блокування.

"І ми не побоїмося сказати про це, щоб показати, що Угорщина є троянським конем Путіна. Тому що те, що вони роблять, все більше і більше схоже на поведінку троянського коня", – підкреслив він.

Орбан шантажує Євросоюз

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан шантажував Євросоюз і намагався змусити, щоб країни розблокували 10 мільярдів євро для Будапешта. Однак Єврокомісія відмовилася розблокувати кошти.

Там відзначили, що Угорщина отримає фінансову допомогу із загального бюджету блоку лише після того, як останні судові реформи будуть опубліковані в Офіційному журналі країни і вступлять в силу.

Відзначимо, що старший помічник Орбана зібрався вимагати до 30 мільярдів євро.

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