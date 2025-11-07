Україною поширюється небезпечна рослина: що про неї відомо

Гринделію розчепірену здавна використовували індіанці для лікування численних хвороб.

Коротко:

Рослина входить до "Чорного списку" видів із високою інвазійною здатністю

Ароматична смола гринделії використовується в парфумерії

Нині в Україні, зокрема на півдні, цвіте гринделія розчепірена. Ця красива рослина входить до так званого "Чорного списку" видів із високою інвазійною здатністю. Про це розповіли дослідники Нижньодністровського національного природного парку, що на Одещині.

"Цієї осінньої пори вздовж доріг і на луках досі цвіте рослина з яскраво-жовтими суцвіттями - гринделія розчепірена (Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal). Як і у всіх представників родини Айстрових, суцвіття у неї - кошик, що складається з багатьох квіточок, обгорнутих кількома рядами маленьких листочків. Гринделію легко розпізнати за відігнутими назовні шилоподібними кінчиками липких листочків обгортки", - розповіла наукова співробітниця нацпарку Наталя Товстуха. відео дня

За її словами, батьківщина виду - Північна Америка. Насіння рослини потрапило в Україну з фуражем для коней, який постачався під час Другої Світової війни зі США.

Гринделія розчепірена здавна використовувалася індіанцями для лікування численних хвороб, а нині входить до офіційних фармакопей багатьох країн як цінна лікарська сировина. До того ж ароматична смола гринделії використовується в парфумерії як фіксатор запахів.

Як зазначає науковиця, завдяки невибагливості до умов зростання, а також великій кількості насіння, гринделія активно вкорінюється в природних і напівприродних місцезростаннях, витісняючи місцеві види. Тому ця красива рослина в Україні вважається небезпечною для природних рослинних угруповань.

Гринделія розчепірена Гринделія розчепірена - вид трав'янистих рослин роду Гринделія сімейства Айстрові. Дворічна або однорічна трав'яниста рослина. Вся рослина виділяє ароматичну смолу, має смолисто-бальзамічний або трав'янисто-бальзамічний запах ялиці та прянощів. Стебла прямостоячі або висхідні, розгалужені, висотою 50-60 см. Листя подовжене, сидяче, цільне, по краю дрібно загострено-пилчасте. Плід - сім'янка. Цвіте в червні-вересні. Здавна культивується як лікарська рослина. Великий перелік фізіологічно активних речовин робить гринделію розчепірену перспективною з точки зору фармацевтичного застосування рослиною.

