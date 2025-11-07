Українці зможуть безкоштовно проїхати 3 000 км на потязі: коли запрацює програма

Главред розповість, коли запустять програму "УЗ-3000" і як вона працюватиме.

Свириденко розповіла, скільки триватиме програма "УЗ-3000" / Колаж: Главред, фото УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Як працюватиме програма "УЗ-3000"

Коли запустять програму безкоштовних перевезень залізницею

Президент України Володимир Зеленський доручив напрацювати програму безкоштовних подорожей залізничними шляхами України для всіх громадян країни. Зокрема, кожен зможе проїхати 3 тисячі кілометрів. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла, коли запрацює ця програма та скільки вона триватиме.

Хто може скористатися програмою "УЗ-3000"

Квитки, за програмою "УЗ-3000", будуть доступні всім громадянам України.

В "Укрзалізниці" вважають, що така опція буде найзручнішою для пасажирів, яким неважливий точний час подорожі — наприклад, тих, хто раз на рік їздить до родичів або подорожує країною під час відпустки.

Крім того, програма має стати в нагоді військовим та прифронтовим громадам в непікові для УЗ періоди.

Коли запрацює програма "УЗ-3000"

Свириденко під час години запитань до уряду розповіла, що програма "УЗ-3000" з безкоштовних перевезень, яку запускає "Укрзалізниця", має розпочатися вже 1-го грудня.

"Ця можливість надається всім громадянам України. Вона (програма - Ред.) має запуститися від 1 грудня", - сказала очільниця Кабміну.

Тривалість програми "УЗ-3000"

Прем'єр-міністр підкреслила, що українці отримають безкоштовні 3 000 кілометрів уже цієї зими. Програма запрацює в грудні й буде діяти орієнтовно 4 місяці, коли низький попит на послуги.

Як працюватиме програма "УЗ-3000"

Виявляється, що українці, за програмою "УЗ-3000", зможуть отримати квиток не на всі потяги.

Наприклад, українці матимуть можливість отримати безкоштовний квиток не в пікові періоди, а в менш навантажені, коли вільних місць вдосталь.

Кореспондент Главреда передає, що за словами генерального директора УЗ Олександра Перцовського, кілометри можна буде використовувати двічі на рік, а саме:

січень -лютий;

жовтень-листопад.

Перцовський додав, що на одного користувача припадає приблизно 4 поїздки.

"Ідея не втому, щоб щодня їздити Київ-Жмеринка, ідея в тому, щоб використати 3 000 км та побачити далекі речі", - сказав генеральний директор УЗ.

Він зазначив, що один користувач може купити квиток лише для себе або своєї дитини.

Як можна буде скористатися програмою "УЗ-3000" - дивіться відео:

Крім цього, "кілометрами" будуть заохочувати поїздки в дні, коли пасажиропотік зазвичай знижений (наприклад, не в п'ятницю ввечері до Києва чи зі столиці до Львова, коли їдуть усі, а, скажімо, у вівторок чи ранковим потягом за "кілометри").

Крім цього, "УЗ-3000" не передбачає можливості безкоштовних квитків на 1 клас в потягах Інтерсіті, вагонах СВ та міжнародних поїздах.

Чи можна вже отримати безкоштовні квитки "УЗ-3000" і як

Поки ні. "Укрзалізниця" ще не оприлюднила детальних роз’яснень щодо того, які періоди вважатимуть піковими та не запустила можливість отримання квитків за програмою "УЗ-3000".

"Зимова підтримка" - що відомо

Нагадаємо, минулого року, з 1 грудня в Україні запрацювала програма "Зимова єПідтримка", яка передбачала виплату 1000 грн кожному громадянину. Українці отримували кошти на віртуальну картку через застосунок "Дія", "Укрпошту" або банки-партнери.

Цього року президент України Володимир Зеленський також доручив Кабміну розробити та запустити комплексну програму "Зимової підтримки" для населення.

Взимку 2025-2026 року українці отримають від уряду 1000 гривень. Главред розповідав, як оформити виплати і на що можна витратити.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

