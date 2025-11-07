Українці зможуть безкоштовно проїхати 3 000 км на потязі: коли запрацює програма

Ви дізнаєтеся:
- Як працюватиме програма "УЗ-3000"
- Коли запустять програму безкоштовних перевезень залізницею
Президент України Володимир Зеленський доручив напрацювати програму безкоштовних подорожей залізничними шляхами України для всіх громадян країни. Зокрема, кожен зможе проїхати 3 тисячі кілометрів. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла, коли запрацює ця програма та скільки вона триватиме.
Хто може скористатися програмою "УЗ-3000"
Квитки, за програмою "УЗ-3000", будуть доступні всім громадянам України.
В "Укрзалізниці" вважають, що така опція буде найзручнішою для пасажирів, яким неважливий точний час подорожі — наприклад, тих, хто раз на рік їздить до родичів або подорожує країною під час відпустки.
Крім того, програма має стати в нагоді військовим та прифронтовим громадам в непікові для УЗ періоди.
Коли запрацює програма "УЗ-3000"
Свириденко під час години запитань до уряду розповіла, що програма "УЗ-3000" з безкоштовних перевезень, яку запускає "Укрзалізниця", має розпочатися вже 1-го грудня.
"Ця можливість надається всім громадянам України. Вона (програма - Ред.) має запуститися від 1 грудня", - сказала очільниця Кабміну.
Тривалість програми "УЗ-3000"
Прем'єр-міністр підкреслила, що українці отримають безкоштовні 3 000 кілометрів уже цієї зими. Програма запрацює в грудні й буде діяти орієнтовно 4 місяці, коли низький попит на послуги.
Як працюватиме програма "УЗ-3000"
Виявляється, що українці, за програмою "УЗ-3000", зможуть отримати квиток не на всі потяги.
Наприклад, українці матимуть можливість отримати безкоштовний квиток не в пікові періоди, а в менш навантажені, коли вільних місць вдосталь.
Кореспондент Главреда передає, що за словами генерального директора УЗ Олександра Перцовського, кілометри можна буде використовувати двічі на рік, а саме:
- січень -лютий;
- жовтень-листопад.
Перцовський додав, що на одного користувача припадає приблизно 4 поїздки.
"Ідея не втому, щоб щодня їздити Київ-Жмеринка, ідея в тому, щоб використати 3 000 км та побачити далекі речі", - сказав генеральний директор УЗ.
Він зазначив, що один користувач може купити квиток лише для себе або своєї дитини.
Як можна буде скористатися програмою "УЗ-3000" - дивіться відео:
Крім цього, "кілометрами" будуть заохочувати поїздки в дні, коли пасажиропотік зазвичай знижений (наприклад, не в п'ятницю ввечері до Києва чи зі столиці до Львова, коли їдуть усі, а, скажімо, у вівторок чи ранковим потягом за "кілометри").
Крім цього, "УЗ-3000" не передбачає можливості безкоштовних квитків на 1 клас в потягах Інтерсіті, вагонах СВ та міжнародних поїздах.
Чи можна вже отримати безкоштовні квитки "УЗ-3000" і як
Поки ні. "Укрзалізниця" ще не оприлюднила детальних роз’яснень щодо того, які періоди вважатимуть піковими та не запустила можливість отримання квитків за програмою "УЗ-3000".
"Зимова підтримка" - що відомо
Нагадаємо, минулого року, з 1 грудня в Україні запрацювала програма "Зимова єПідтримка", яка передбачала виплату 1000 грн кожному громадянину. Українці отримували кошти на віртуальну картку через застосунок "Дія", "Укрпошту" або банки-партнери.
Цього року президент України Володимир Зеленський також доручив Кабміну розробити та запустити комплексну програму "Зимової підтримки" для населення.
Взимку 2025-2026 року українці отримають від уряду 1000 гривень. Главред розповідав, як оформити виплати і на що можна витратити.
Інші новини:
- "Можуть сплачувати": у ВРУ заговорили про підвищення тарифів для населення
- Орбан їде до Білого дому: що вимагатиме від Трампа
- В Україну мчить різке похолодання: названа дата, коли погода остаточно зіпсується
Про персону: Юлія Свириденко
Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.
17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред