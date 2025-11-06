Камалія попрощалася з донькою: що сталося

Коротко:
- Куди вирушила донька Камалії
- Що буде робити
Українська співачка Камалія поділилася несподіваними подіями, які стосуються її родини.
На своїй сторінці в Instagram, співачка повідомила, що провела одну зі своїх доньок за кордон. Виявилося, що дівчинка не просто їде відпочивати, а представлятиме Україну.
"Провели Арабеллу на матч міжшкільних збірних команд з футболу до Польщі. Хвилююся, але щиро очікуємо повернення з перемогою. Віримо в тебе!" - написала вона.
Цікаво, що проводжати дівчинку приїхав також колишній чоловік Камалії - Мохаммад Захур.
Раніше Главред повідомляв, що Камалія та її колишній чоловік, мільйонер Мохаммад Захур, несподівано возз'єдналися. Ексчоловік супроводжував артистку на премії, а незабаром вони вирушать у спільну подорож.
Напередодні також співачка показала фото своїх дорослих і красивих дочок, які 6 вересня святкують свій день народження.
Про персону: Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
