Камалія попрощалася з донькою: що сталося

Олена Кюпелі
6 листопада 2025, 20:49
170
Українська співачка Камалія проводила свою доньку до Польщі.
Камалія
Камалія проводжає доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Коротко:

  • Куди вирушила донька Камалії
  • Що буде робити

Українська співачка Камалія поділилася несподіваними подіями, які стосуються її родини.

На своїй сторінці в Instagram, співачка повідомила, що провела одну зі своїх доньок за кордон. Виявилося, що дівчинка не просто їде відпочивати, а представлятиме Україну.

відео дня
Камелія з чоловіком проводили доньку до Польщі
Камалія з чоловіком проводили доньку до Польщі / Скриншот Instagram/kamaliyaofficial

"Провели Арабеллу на матч міжшкільних збірних команд з футболу до Польщі. Хвилююся, але щиро очікуємо повернення з перемогою. Віримо в тебе!" - написала вона.

Камелія з чоловіком проводили доньку до Польщі
Камалія з чоловіком проводили доньку до Польщі / Скриншот Instagram/kamaliyaofficial

Цікаво, що проводжати дівчинку приїхав також колишній чоловік Камалії - Мохаммад Захур.

Камелія з чоловіком проводили доньку до Польщі
Камелія з чоловіком проводили доньку до Польщі / Скриншот Instagram/kamaliyaofficial

Раніше Главред повідомляв, що Камалія та її колишній чоловік, мільйонер Мохаммад Захур, несподівано возз'єдналися. Ексчоловік супроводжував артистку на премії, а незабаром вони вирушать у спільну подорож.

Напередодні також співачка показала фото своїх дорослих і красивих дочок, які 6 вересня святкують свій день народження.

Про персону: Камалія

Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

