Шольц придумав хитрий трюк, щоб обійти вето Орбана в ЄС щодо України - ЗМІ

Оскільки рішення, ухвалене під час відсутності Орбана, не було заблоковано жодним із членів Європейського Союзу, воно вважається законним.

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Олаф Шольц запропонував Орбану вийти з кімнати, щоб інші лідери ЄС могли ухвалити рішення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

14 грудня Європейська Рада оголосила про початок переговорів про членство з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії. Коли лідери Євросоюзу ухвалювали рішення, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали і таким чином не наклав вето на рішення. Видання Politico і DW з посиланням на власні джерела пишуть, що вихід з глухого кута, в який завела лідерів ЄС позиція Угорщини щодо України, придумав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Приблизно через три години після того, як дискусії між лідерами ЄС про вступ України в блок зайшли в глухий кут, канцлер Німеччини запропонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану: можливо, випийте кави поза кімнатою", - пише Politico.

Оскільки рішення, ухвалене під час відсутності Орбана, не було заблоковано жодним з членів Європейського Союзу, воно вважається законним, пояснив журналістам високопоставлений чиновник ЄС.

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Видання зазначає, що ідея про те, що лідеру ЄС довелося покинути кімнату, щоб досягти одностайності, вельми незвичайна. Фактично, офіційні особи і дипломати ЄС на саміті в четвер не змогли сказати, чи використовувався коли-небудь раніше хід Шольца.

"Він використовував старий трюк, ще з часів свого перебування в "Молодих соціалістах", - сказав один чиновник на саміті ЄС, маючи на увазі молодіжну організацію Соціал-демократичної партії Шольца (СДПН), в якій канцлер був заступником голови в 1980-х роках.

Повідомляється також, що Віктор Орбан знав, що саме станеться, поки він буде відсутній.

Незабаром після цього угорський прем'єр опублікував в соцмережі Facebook відеоролик, в якому пояснив, що утримався від голосування, оскільки не хотів брати участь, як він висловився, в "поганому рішенні".

Ще вранці, прибувши на саміт, Орбан заявив, що "немає причин вести переговори про членство України зараз", оскільки вона не виконала всі сім умов, висунутих Єврокомісією. Раніше Орбан називав Україну найбільш корумпованою країною в світі й навіть вимагав зняти тему України з порядку денного саміту.

Орбан погрожує знову блокувати вступ України до ЄС

15 грудня Орбан заявив, що процес вступу України до Євросоюзу "можна буде заблокувати мінімум 75 разів". За словами Орбана, остаточне рішення ухвалюватиме угорський парламент. Політик продовжує стверджувати, що майбутнє членство України в ЄС "матиме негативні наслідки", передає hvg.

"Я вісім годин боровся, щоб зупинити їх, але не зміг переконати. Вони просили не перешкоджати... Я покинув кімнату", — заявив Орбан в ефірі радіо Kossut.

Як повідомляв Главред, Євросоюз не зміг схвалити виділення Україні 50 млрд євро, але ще повернеться до обговорення цього питання в 2024 році. Через відмову угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана підтримати фінансовий "мегапакет" рішення відклали до січня, коли заради цього збереться позачерговий саміт ЄС.

Також ми писали про те, що глави країн-членів Євросоюзу дійшли згоди про дванадцятий пакет санкцій проти Росії. Остаточне рішення про ухвалення нового пакету санкцій має бути прийнято в найближчі дні.

За даними ЗМІ, хоча текст був узгоджений усіма країнами на початку цього тижня, Австрія не давала остаточного схвалення до пізнього вечора четверга, 14 грудня.

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