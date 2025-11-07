"Є що приховувати": учасниця "Холостяка" різко висловилася про Софію Шамію

Ви дізнаєтеся:
Учасниця шоу "Холостяк" Віка Крилас поділилася своєю думкою про дівчат, які прийшли боротися за серце Тараса Цимбалюка. В інтерв'ю РБК-Україна Крилас розповіла, що не всі учасниці були щирими з Холостяком, а також згадала конфлікт з однією з них на проекті.
Вікторія зізналася, що не всі дівчата поводилися доброзичливо, і їй доводилося стикатися з агресією у свій бік.
"Для мене неприємним моментом було бачити деякі реакції від дівчат, особливо однієї персони. Людина, яка максимально нічого з себе не представляє і поводиться агресивно і негативно, почала коментувати мою нещирість. Смішно, правда?", - розповіла Крилас.
За її словами, багато учасниць вжилися в образи і професійно відігравали свої ролі в сюжеті сезону. Учасниця, яка залишила проєкт після третього випуску, зізналася, що могла б пройти далі, якби чинила так само.
"Якби я так само грала, як деякі дівчата на проекті, то, напевно, була б у фіналі. Але я прийшла бути собою - і це для мене важливіше за будь-який результат", - заявила Віка.
Крилас також висловилася про скандал із Софією Шамією. На її думку, вона була однією з дівчат, які поза камерами поводилися інакше.
"Я можу сказати про неї тільки одне: я не вважаю її щирою людиною. Поза камерами вона була зовсім інша. Коли Оксана та Ірина поставили їй запитання, вона не змогла сформулювати чітку відповідь. Після цього вона зібрала валізи і поїхала додому, що ще раз підтверджує, їй є що приховувати, але відвертості в ній немає", - пояснила учасниця.
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
