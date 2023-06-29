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Всі бігли на допомогу: з'явилося відео перших хвилин після вибуху в Краматорську

Ангеліна Підвисоцька
29 червня 2023, 19:03 оновлено 29 червня, 19:39
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Російські окупанти вдарили по центру Краматорська, в результаті чого загинуло 12 осіб.
ракетний удар по Краматорську
У мережі з'явилися кадри перших хвилин після удару по Краматорську / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео , t.me/kramatorsk_rada

Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару прямо по центру Краматорська. Ворог вдарив по місцевому кафе, де було велике скупчення людей. Патрульна поліція опублікувала відео перших хвилин одразу після атаки. Воно вже поширилося в Мережі.

Поліцейські відразу прибули на місце обстрілу і почали допомагати розбирати завали, під якими було багато людей. До них на допомогу відразу збіглися і місцеві жителі, які знаходилися неподалік.

Всі намагалися підняти плити і прибрати уламки, під якими знаходилися постраждалі і загиблі. Своїм ударом окупанти повністю знищили ресторан.

відео дня

Завали розбирали близько 2 днів і продовжували пошуки людей. Всього окупанти вбили 12 осіб, ще 65 - постраждали. Серед них є діти. Зараз пошуково-рятувальні роботи закінчені.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих в результаті підлих терористичних актів країни-агресори. Росія - країна гній", - написали правоохоронці.

Дивіться відео з першими хвилинами після ракетного удару по Краматорську:

ракетний удар по Краматорську
У мережі з'явилися кадри перших хвилин після удару по Краматорську / фото: скріншот

Ракетний удар РФ по Краматорську 27 червня

Увечері у вівторок, 27 червня, російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську на Донеччині. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей. Рятувальники завершили розбирати завали 28 червня.

Як повідомили у ДСНС України після завершення розбору завалів, загалом внаслідок ракетного удару окупантів по кафе Краматорська загинули 12 осіб, серед них – троє дітей. Постраждали 60 людей, серед яких одна дитина 2022 року народження. 11 людей було врятовано.

  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram

Серед загиблих дітей – 14-річні сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко. Вони саме закінчили 8 клас. Дівчата повинні були святкувати свої 15-річчя буквально через два місяці – 4 вересня. Як відомо, Анна та Юлія були єдиними дітьми у своєї мами, жінка виховувала їх сама. Тепер мама дівчат шукає весільні сукні загиблим донечкам для поховання.

У 8-місячної дівчинки Мії, яка постраждала внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську, множинні колото-різані рани голови. Також немовля отримало лінійний перелом скроневої кістки. Дитина перебуває в лікарні у стабільному стані. Про те, які травми отримало немовля, розповіла його мама. Матір дитини теж отримала поранення.

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