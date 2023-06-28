'Багато ран та перелом': мама 8-місячної Мії із Краматорська розповіла про стан доньки

8-місячне немовля перебувало в районі ракетного удару, який Росія спричинила по Краматорську.

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У Краматорську постраждала 8-місячна дитина / колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Маленьку 8-місячну дівчинку, яка постраждала 27 червня від ракетного удару по Краматорську, звати Мією.

Мама дівчинки заявила, що у її доньки множинні колото-різані рани голови. А ще немовля отримало лінійний перелом скроневої кістки. Її мати також було поранено. За словами жінки, її "теж трішки зашили", передає ТСН.

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Зараз немовля перебуває у стабільному стані. Спочатку дитину госпіталізували до однієї з лікарень Краматорська. Після цього дівчинку перевезуть до Києва, де її обстежать в "Охматдиті".

Родина Мії прийшла до піцерії за кілька хвилин перед прильотом. За її словами, ракета була одразу за сусідньою будівлею. На щастя, стіна врятувала цю сім'ю.

"Ми зайшли замовити їжу додому, ми сіли буквально на хвилиночку, поки чоловік сходив. Він прийшов, сів і нас одразу привалило, балка прилетіла",- пояснила жінка.

Ракетний удар по Краматорську 27 червня

Нагадаємо, що 27 червня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську. За даними рятувальників, постраждали 56 осіб, зокрема, одна дитина 2022 року народження. Врятувати вдалося троє людей. Відомо про 10 загиблих.

Росіяни вдарили по центру Краматорська, бо "там було велике скупчення людей". Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Російська ракета відібрала життя у трьох дітей, серед яких – сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко. У міськраді розповіли, що дівчата повинні були святкувати свої 15-річчя буквально через два місяці – 4 вересня.

Міноборони РФ цинічно заговорило про "перемогу" після удару по Краматорську. Вони нахабно брешуть про те, що окупанти нібито завдали ракетного удару по українській бригаді, зовсім не кажучи про те, що це був цивільний об'єкт, де було дуже багато місцевих жителів.

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