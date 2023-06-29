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"Скляний дах кафе рознесло на уламки": політик з Колумбії описав атаку на Краматорськ

Альона Вороніна
29 червня 2023, 10:01 оновлено 29 червня, 10:06
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Колумбійський політик розповів, що вони саме сіли їсти, як почули вибух. Шматок дерева пошкодив колумбійцю ногу, а людина, яка була поруч – у важкому стані.
Ракетный удар РФ по Краматорску 27 июня
Наслідки ракетного удару РФ по Краматорську 27 червня/ колаж: Главред, фото: Краматорська міська рада

Під час ракетного удару країни-агресорки Росії по Краматорську на Донеччині 27 грудня постраждали, зокрема, троє громадян Колумбії. Загалом ракетна атака забрала життя 12 людей, серед яких троє дітей. Колумбійський політик, який під час удару перебував всередині зруйнованого кафе, розповів про момент атаки.

Спочатку відвідувачі кафе почули сухий звук вибуху, а потім на них посипалися уламки. Про це розповів колумбійський депутат Серхіо Харамільйо, засновник організації Aquanta Ucraina ("Тримайся Україна" – група підтримки України в Латинській Америці) у коментарі BBC.

"Коли ми сіли, нам принесли їжу, і ми тільки збиралися почати їсти, як раптом почувся такий дуже сухий звук вибуху… Ми сиділи під скляним дахом, який рознесло. І ти сидиш і бачиш усі ці уламки, які летять як у сповільненій зйомці перед твоїми очима, і намагаєшся зрозуміти, що відбувається", – розповів Харамільйо про перші секунди після ракетного удару по кафе, де було багато людей.

Колумбійський політик зазначив, що йому на ногу впала якась колода. Нога не була зламана, але йому тепер важко ходити. Людині, яка сиділа поруч з Харамільйо, пощастило менше – вона зараз перебуває у важкому стані.

Політик з Колумбії наголосив, що його жахає думка, що країна-агресорка Росія може використовувати свою військову силу для ударів по цивільному населенню, по житлових будинках, не кажучи вже загалом про факт вторгнення в Україну.

"І коли країна, яка це робить, є однією з найбільших військових держав світу і одним із постійних членів Ради Безпеки, яка, за ідеєю, відстоює міжнародне право, ви бачите, що справа погана. Я це побачив. Це ресторан, піцерія, і, чесно кажучи, на війні ви не б'єте ракетою по ресторану, якщо, звичайно, ви не ведете себе як терористична держава", – наголосив Харамільйо.

Колумбійський депутат Серхіо Харамільйо раніше був верховним комісаром миру в Колумбії. Він займався мирним врегулюванням військового конфлікту з повстанцями FARC. Харамільйо прибув в Україну для того, щоб посприяти розумінню в Латинській Америці ситуації, яка зараз тут відбувається.

  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram

Ракетний удар РФ по Краматорську 27 червня

Увечері у вівторок, 27 червня, російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську на Донеччині. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей. Рятувальники завершили розбирати завали 28 червня.

Як повідомили у ДСНС України після завершення розбору завалів, загалом внаслідок ракетного удару окупантів по кафе Краматорська загинули 12 осіб, серед них – троє дітей. Постраждали 60 людей, серед яких одна дитина 2022 року народження. 11 людей було врятовано.

Серед загиблих дітей – 14-річні сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко. Вони саме закінчили 8 клас. Дівчата повинні були святкувати свої 15-річчя буквально через два місяці – 4 вересня. Як відомо, Анна та Юлія були єдиними дітьми у своєї мами, жінка виховувала їх сама. Тепер мама дівчат шукає весільні сукні загиблим донечкам для поховання.

У 8-місячної дівчинки Мії, яка постраждала внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську, множинні колото-різані рани голови. Також немовля отримало лінійний перелом скроневої кістки. Дитина перебуває в лікарні у стабільному стані. Про те, які травми отримало немовля, розповіла його мама. Матір дитини теж отримала поранення.

Дивіться відео про наслідки ракетного удару РФ по Краматорську 27 червня:

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